«No me interesa entrar en el corazón de nadie», dijo Magaly a sus ‘haters’

La conductora de Tv Magaly Medina volvió a sus redes y esta vez con fuerza pues aprovechó su tiempo libre para mandarle un mensajito a todas las personas que no les gusta su trabajo ya que este 2022 regresa imparable a su programa.

Después de haber viajado a los Estados Unidos junto a su notario para recibir el Año Nuevo la popular ‘Urraca’ volvió y con las pilas puestas pues pues dejó este mensaje en sus redes a través de un corto video.

«#mood nuevo año, las cosas claras», inició como descripción de su video entre risas y bailes propios de la conductora que siempre la han caracterizado.

«Estoy en esa época de mi vida en la que no me interesa entrar en el corazón de nadie, con que me entre el vestido, me sobra y me basta», sentenció Magaly Medina en su post en Instagram.

Y es que como se sabe, la periodista se ha ganado el amor y odio de diversas personas, sin embargo Magaly nunca ha perdido su esencia que la caracteriza y este año llega con más ampays.

Recientemente se vio que retomó sus rutinas de gimnasio para mantener la figura pues a pesar de pasar los 50 años la conductora luce más regia que nunca.

Ordenan investigar a Magaly Medina por ‘ampay’ de Jefferson Farfán

Magaly Medina nuevamente podría atravesar un proceso legal a raíz del ‘ampay’ que exhibió donde se veía la juerga que realizó Jefferson Farfán en su departamento y se logró ver la presencia de Yahaira Plasencia.

De acuerdo a lo que se sabe la conductora afrontará una nueva investigación fiscal por presuntamente violar la intimidad del jugador.

Según medios locales Jefferson Farfán acusa a Magaly de exhibir imágenes sin su autorización y además recalcó que también la señala de haber dicho que celebraba la fiesta exclusivamente para la salsera.

Las imágenes que emitió Magaly TV La Firme corresponden al 31 de julio y 19 de diciembre de 2019.