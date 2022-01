«No me permitían cantar lo que yo quería», Milett Figueroa se queja de programa de la Gise

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Milett Figueroa rompió su silencio tras haber participado en el programa de la ‘señito’ El Artista del Año y no dudó en mandarle su ‘chiquita’.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’ Milett recién reveló su verdad detrás de los escenarios y el por qué no se sentía muy cómoda participando en el programa de la rubia conductora.

“A veces no me permitían cantar canciones que yo quería. Me imagino que era parte de la competencia, que nadie elegía sus canciones. Me frustraba un poco porque yo quería cantar cosas que me salía del corazón”, comentó al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

La cantante reveló que tuvo que acatar todas las reglas de la producción pues lo estipulaba su contrato y nada podía hacer ante ello.

“Es parte de la televisión, me imagino que es parte de cada producción, tener sus reglas y yo las acaté”, agregó.

Como se recuerda la modelo fue bastante criticada por su paso en El Artista del Año ya que muchos usuarios consideraron que había cantado muy mal en el programa.

Patricio Parodi reveló cómo se sintió con el beso de Milett Figueroa en ‘La Academia’

‘Pato’ Parodi ya ha besado a más de una de sus compañeras en el ‘reality’ de ficción, ‘La Academia’, pero con Milett hubo algunos nervios de por medio.

El ‘chico reality’ se animó a dar detalles de lo que significó grabar el tremendo ‘chape’ con Milett Figueroa para el último capítulo de ‘La Academia’. Cabe recordar que en el ‘reality’ de ficción, ‘Pato’ y ‘Milechi’ hacen el papel de ex pareja.

Patricio dijo que estuvo bastante nervioso por el beso que se tuvo que dar con ‘Milechi’. Esto porque a pesar de haber sido compañeros antes, ellos nunca habían tenido ese tipo de acercamiento.

Mira también: Gian Piero Díaz se reencuentra con equipo de Combate para conducir en Willax

“Estaba un poco… un poco más nervioso, porque… con Milett… o sea, cómo te puedo decir… no la conozco mucho, como que un poco… pero tampoco es que la haya frecuentado mucho tiempo con ella o que que haya trabajado seguido con ella”, confesó ‘Pato’ bastante nerviosito.