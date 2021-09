“No me presto al show de nadie”, dijo Karla Tarazona sobre ir a Reinas del Show

Compartir Facebook

La condcutora de televisión Karla Tarazona afirmó que no aceptaría ir al programa de la ‘Señito’ pues considera que se prestaría para el show y por respeto a su familia no lo haría.

Lo dijo fuerte y claro y es que como se sabe que Vania Bludau e Isabel Acevedo forman parte de Reinas del Show parte 2 por lo que se podría haber considerado contar con la presencia de Karla Tarazona al haber sido las 3 ex parejas del cantante de cumbia Christian Domínguez.

Debido a este motivo Karla consideró que su presencia en el programa de baile sería solo para generar polémica y espectáculo por lo que prefiere dar un paso al costado en caso le llegue la propuesta de parte de la producción de Gisela Valcárcel.

“No me interesa hablar de temas que no tienen nada que ver con mi vida actual. Yo no me presto al show de nadie, pues sobre todas las cosas está mi familia primero”, indicó la conductora para un medio local.

Además aseveró que no tiene tiempo para estar armando shows pues ahorita esta enfocada en sus proyectos personales y en el bienestar de su familia.

No existe ni la más remota posibilidad, no me interesa ir. Ando ocupada en hacer crecer mi negocio, al igual que mi esposo que está ocupado en cosas productivas”, agregó.

Leonard no firmó permiso de viaje a sus hijos

Por otro lado, al parecer Tarazona había estado preparando un viaje con sus hijos al mágico mundo de Disney pero para hacer posible esto necesitaba el permiso de su ex pareja y padre de sus hijos Leonard León, sin embargo, el cantante no le firmó ningún documento.

“No, pero estoy tranquila porque mis hijos saben por qué no viajan y todo se lo dejamos a la justicia. Mis hijos están al tanto de todo, ya están grandes y no se les miente, pero el tiempo al tiempo”, indicó.