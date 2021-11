“No me puedo quejar”: Leslie Shaw estaría ganando 4 mil dólares solo por Onlyfans

Compartir Facebook

La cantante de genero urbano Leslie Shaw reveló lo bien que le va tras incursionar en Onlyfans con contenidos sexys para sus fanáticos.

El programa ‘América Espectáculos’ opinó el hecho, pues como se recuerda, la ‘Rubia’ contó que gracias al ingreso obtenido en Onlyfans, pudo comprarse su primera casa en Estados Unidos. El programa de entretenimiento estimó que la expareja de Mario Hart podría estar ganando 4 mil dólares mensuales.

“Hay meses buenos y meses bajos, pero yo he aprendido a usar muy bien mis plataformas en este tiempo y no solo tengo OnlyFans, entonces me va muy bien. No me puedo quejar. Además, siempre lo he hecho (compartir fotos sensuales), no es nada diferente, pero estoy dirigiendo cada contenido para cada plataforma”, dijo la artista.

Asimismo, se mostró contenta por el lanzamiento de su último tema ‘No olvido’. “Estoy muy contenta, he estado trabajando mucho, estoy contenta de estar en Perú promocionando mi nueva canción, van a venir muchas canciones más en las que he estado trabajando toda la pandemia, estoy emocionada porque es un ritmo completamente diferente a lo que venía haciendo antes, pero a los fans les gusta y eso es lo importante”, agregó Leslie Shaw.

Mario Hart sorprende bailando canción de su ex Leslie Shaw

El programa de Esto es Guerra invitó a la rubia cantante para promocionar su último tema musical, sin embargo los espectadores estaban emocionados ya que estarían en un mismo lugar su ex Mario Hart y Korina Rivadeneira.

Cantando su nuevo tema ‘No olvido’, Leslie se lució en el escenario el programa raality, pero Mario y Korina no pasaron desapercibidos por lo que la cámara los ponchó cuando bailaban al ritmo de la canción de la modelo.

Al ser entrevista por Gian Piero Díaz, Leslie Shaw se mostró muy emocionada con el estreno de este nuevo single de su autoría y de Yozuel, y que, además, está bajo la producción del portorriqueño Yondoe.

