«No me quiero morir», Natalia Salas revela como tomó la noticia de su enfermedad

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz Natalia salas fue invitado especial en el programa de Magaly TV la firme donde contó extractos de su vida cuando se enteró que tenía cáncer de mama.

La muy querida actriz contó que se enteró de la triste noticia cuando estaba por salir de la ducha fue entonces dónde se sintió que el mundo se le vino abajo pues no quería morirse.

«No me quiero morir o sea yo sé que me voy a morir, no somos eternos, pero no quería morirme ahora», dijo Natalia a la popular ‘Urraca’.

Además, contó que Sergio coloma su esposo ha sido su cable a tierra pues No sabría Cómo abrir y asumido esta enfermedad si él no hubiera estado a su lado pues tan tratados el día de hoy de tomar esta noticia como algo cotidiano como algo que se puede superar día a día por el bien de ellos y de su pequeño hijo.

La complicidad entre Sergio y Natalia

Magaly resaltó la buena relación que existe entre Natalia y Sergio quienes han sabido complementarse a través de cada video que publican en sus redes y es que la actriz mencionó que se lo toma de la mejor manera esta noticia para que la depresión no se apodere de ella y pueda apechugar esta enfermedad qué no le ha quitado ni borrado la sonrisa.

Además, Natalia confesó que le ha sido difícil explicarle a su hijo la enfermedad que padece pues al ser un bebé de tan solo un año y medio es un poco complicado entender que su madre está pasando por una enfermedad, sin embargo, tratan de explicarle de la mejor manera que debe tener mucho cuidado al momento de jugar con Natalia para evitar un golpe que pueda perjudicar su tratamiento contra el cáncer.

A pesar de pasar por estos momentos difíciles la actriz nos ha dejado vencer y continúa en pie de batalla ante esta enfermedad pues viene siendo respaldada y apoyada por sus familiares por su esposo y por todos sus seguidores quienes le brindan siempre palabras de aliento.