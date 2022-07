“No me siento bien”: Karen Dejo lanza mensaje tras denuncia en su contra por violencia familiar

Compartir Facebook

Karen Dejo celebró sus dulces 42 años de vida por todo lo alto, y aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje vía redes sociales tras la denuncia en su contra por presunta violencia física y psicológica a su hija.

“Gracias a todos por sus mensajitos y por tanto cariño, este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños, hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía). No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien y hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar entre lágrimas, es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos (familia y amigos). Mi madre me enseñó a ser fuerte y seguir adelante”, dijo.

Además, junto a una fotografía con su familia, incluida su hija, Karen Dejo desmintió la acusación de maltrato compartiendo un mensaje de amor para ellos.

Rodrigo González comunicó la alerta de último minuto anunciando que Karen Dejo había sido protagonista de un accidente automovilístico, preocupando a más de uno.

En pleno programa, el reportero se acercó hasta el centro de trabajo de la chica reality y la modelo, sin problemas salió a hablar para esclarecer los hechos.

“Vi a la derecha (mientras iba manejando) y estábamos a punto de chocar, menos mal que el chico reaccionó y yo también reaccioné, sino el impacto hubiera sido más fuerte. Me asusté horrores y el chico también. Hubo impacto, pero no fue fuerte, el chico cayó con la moto y no le pasó nada a la moto, y mi carro solo tiene un rasguño”, contó.

“Me asusté mucho porque, antes que ser artista, está uno como persona y su integridad. Me acerqué, se me bajó un poquito la presión, pero me tranquilicé y uno ya sabe reaccionar ante momento complicados y con la gente del salón llamamos a los bomberos y llegaron rapidísimo”, añadió.

Karen Dejo manifestó que luego de haber sido asistido el joven, Karen Dejo rompió en llanto. “Lo importante es que el chico está bien, firmó una orden diciendo que estaba bien, luego se quería montar en su moto y se quería ir y yo le dije ‘no, no te puedes ir así, estás temblando, estás en shock’”, precisó.

