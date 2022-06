«No me uno a las críticas», Ezio Oliva respalda a la selección

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El artista Ezio Oliva usó sus redes para expresar su sentir tras la derrota peruana contra Australia y señaló que apoyará a la bicolor en las buenas y en las malas.

Como ya se sabe el día de ayer Perú se enfrentó a Australia por un paso al Mundial de Qatar 2022 sin embargo, en la rueda de penales Alex Valera y Advíncula fallaron al patear la pelota dándole la victoria al país Austriaco.

Una ola de críticas y miles de hinchas con un nudo en la garganta se despidieron de lo que hubiera sido ver al Perú nuevamente en el Mundial.

Sin embargo, no faltaron los hinchas y usuarios que condenaron no solo a Valera y Advíncula sino también a toda la selección porque según ellos no jugaron como debían antes las miles de críticas el cantante decidió expresar su opinión.

«Yo soy uno de los peruanos que NO va a unirse a las críticas…en las buenas pero sobre todo en las malas», fueron las palabras de Ezio.

Junto a esta descripción lo acompañó un video donde se aprecia el llanto desconsolado de Advíncula cuando se dio cuenta que habíamos perdido junto a el se le ve como los chicos de la bicolor se acercan a abrazarlo y darle ánimos.

Mamá de Luis Advíncula sobre retiro de su hijo de la selección: “él está deprimido”

Luego de la derrota de Perú ante Australia en la tanda de penales por el repechaje, el anuncio de su retirada de la selección de Luis Advíncula sorprendió a toda la fanaticada peruana. Esto, luego de que el lateral fallara uno de las oportunidades que tuvo Perú desde los 12 pasos.

Esta mañana, doña Felicia Castrillón, mamá de Luis Advíncula conversó con América Hoy y tras ser interrogada por la decisión de su hijo se mostró sorprendida. “¿Ha renunciado? No, no, no, yo opino que él ahorita está dolido, está deprimido, con cólera, no quiere hablar con nadie, le he escrito y no me ha respondido”, comentó la mami de Advíncula.