«No merecemos ser tratados como basura», le dicen a Muñoz

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Trabajadoras de limpieza increpan al alcalde de Lima Metropolitana y no dudaron en realizar un plantón cerca del local del municipio

Sacan las garras. Trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Lima no se callan nada y se van con todo en contra del alcalde Jorge Muñoz, a quien le gritan que no merecen ser tratadas como basura. Mujeres piden que se les incluya en la cláusula que proteja en lo laboral a 504 colaboradoras.

Isabel Cortez, presidenta del Comité de Lucha Sitobur, habló por la agrupación de trabajadoras de limpieza del sector público, quienes hicieron una protesta pacífica desde la plazuela Santo Domingo para exigir los que consideran ‘derechos’ que deben cumplirse a cabalidad.

«Estamos exigiendo una cláusula laboral al alcalde Muñoz, 504 compañeros no tienen la protección de una sentencia. Hemos estado laborando durante esta pandemia, frente al peligro, atentando contra nuestra salud», indicó en primera instancia.

Mira también: ¡Cuidado! El coronavirus podría desatar una ‘epidemia’ de daño cerebral

«Hay compañeras que se contagiaron con COVID-19. Hay quienes se están recuperando, pero también han fallecido», agregó sobre la situación que viene viviendo el gremio.

Muchas de ellas aseguran que vienen laborando desde hace 20 años para la entidad y ha sido gracias a su arduo trabajo que han podido seguir manteniendo a sus familias, incluso, en la crisis sanitaria. La limpieza se convirtió, junto con otros oficios, en un trabajo de primera línea.

Josefina Álvarez, una de las colaboradoras más antiguas al tener 24 años, indicó que 6 de sus compañeros han fallecido por esta terrible enfermedad.

«Estamos en pandemia y no nos respeta y nos trata como cualquier basura. No merecemos eso, queremos respeto. No es justo que nos trate de esa manera. Trabajamos para nuestros hijos y deberíamos ser valoradas. Señor Jorge Muñoz, que se ponga la mano al pecho y que no nos trate como cualquier basura», denunció.

Mira también: ¡El miedo continúa! Italia plantea ampliar la emergencia hasta fin de año