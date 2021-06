Compartir Facebook

Una mujer dejo los prejuicios de lado y decidió invertir todo sus ahorros en su sueño de ser madre a pesar de tener 43 años.

Michele Elizaga decidió quedarse sin una pareja hace años, fue entonces que gastó su dinero ahorrado en un donador de esperma, motivo por el que ahora disfruta de la maternidad con su hijo Matthew.

Michele había esperado mucho por su ‘hombre ideal’ por eso decidió ponerle fin a esta espera y pensar solo en ella y su felicidad.

“Estaba en Costa Rica celebrando mi cumpleaños número 40. Platicábamos de lo mucho que me gustaría ser mamá y que temía que el tiempo se acabara. Entonces, una de mis amigas dijo algo que me impactó. Me dijo que podía tener un hijo sin la necesidad de una pareja. Al día siguiente me desperté con la idea de un bebé en mi cabeza y sentí con la necesidad de perseguir este propósito”, dijo la mujer.

Los ahorros de su vida

La mujer reunió los casi cinco mil dólares que tenía ahorrados para conseguir un donador de esperma.

«No lo cambiaría por nada en el mundo y no podría imaginarlo de otra manera. Ha sido una experiencia empoderante y me he sorprendido con mi fuerza y habilidad” dijo Michele.

A pesar de haber tomado esta radical decisión su caso ha sido aplaudido por los cibernautas al enterarse que Michele no creía en cuentos de amor.

De inmediato la historia de la mujer se ha viralizado en las redes y tomado de ejemplo para muchas mujeres que aún no conocen a su pareja perfecta o a su media naranja, para que puedan ser más atrevidas y confiadas en ellas mismas.