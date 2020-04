“¡No nos dejen solos!”

Compartir Facebook

COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ INFORMA QUE SON 190 “HÉROES DE BLANCO” LOS INFECTADOS CON COVID-19. MIENTRAS, EQUIPOS DEL MINSA NO TIENEN CUANDO LLEGAR

El drama que viven duele en el alma. Cerca de 190 médicos están infectados con coronavirus en nuestro país, informó el Colegio Médico del Perú. La situación es tan grave que a diario reciben más casos del interior del país, donde muchas veces estos “héroes de blanco” tienen que luchar esta guerra sin “armas” esenciales.

“Después de nuestro comunicado del sábado, no hemos recibido ninguna respuesta del gobierno. Estamos elaborando una propuesta integral al Comando COVID-19 y al jefe de Estado Martín Vizcarra”, afirmó el doctor Augusto Tarazona, presidente del Comité Nacional de Salud Pública del CMP.

EN TODAS LAS REGIONES

Hasta hace dos días, el número de galenos contagiados llegaba a 183. “Estos niveles de contagio debilitan las estrategias sanitarias en el estado de emergencia nacional. No solo se pierde un médico en la primera o segunda línea de atención, sino que además se pierden a otros que también pasan a cuarentena por haber tenido contacto con un colega contagiado”

La región con mayor número de afectados es Lima con 81. Le siguen Loreto (50), La Libertad (13), Lambayeque (10), Junín (7), Áncash (5), Piura (5), San Martín (5), Pasco (2), Arequipa (1), Cajamarca (1), Huancavelica (1), Ica (1) y Tumbes (1).

MUCHA DEMORA

Tarazona sostuvo que el Ministerio de Salud ha realizado la distribución de equipos para varias regiones, pero solo de forma parcial.

“Tenemos severos problemas. La epidemia no espera. Ese lote que han enviado no se está haciendo visible en los establecimientos de salud. No llegan gorros, mascarillas, anteojos y mandiles. Ni siquiera la indumentaria para los que trabajan en UCI”, manifestó.

COMPRAN SUS EQUIPOS

Dijo que esta situación ha obligado al Colegio Médico del Perú a recurrir a su presupuesto para no dejar desamparados a sus miembros en todo el país.

“Estamos comprando equipos y material. Hay empresas privadas que también nos están donando, pero es insuficiente”, concluyó.

217 POLICÍAS CONTAGIADOS

Un total de 9,135 policías de las diferentes comisarías y dependencias policiales del todo el país ha sido sometido hasta la fecha a pruebas de descarte de COVID-19 -entre rápidas y moleculares- de las cuales 217 arrojaron casos positivos.

Las pruebas de descarte, aplicadas en conjunto entre la Sanidad de la Policía Nacional con el apoyo del Ministerio de Salud y EsSalud, se tomaron en las unidades policiales y se priorizaron aquellas donde se habían detectado contagios.

El proceso de toma de pruebas en las dependencias policiales será permanente mientras dure la pandemia y se tiene previsto que en unos 10 días se haya aplicado 30,000 exámenes de descarte a policías que cumplen labores operativas, principalmente en Lima y Callao donde está el grueso del personal.

55 HOSPITALIZADOS Del total nacional de 217 casos positivos, 55 efectivos han requerido ser hospitalizados, de los cuales 46 están en observación y los otros nueve en unidades de cuidados intensivos.

193 MUERTOS Y 7,519 POSITIVOS

El Ministerio de Salud informó que se elevó a 193 el número de fallecidos por el COVID-19. Hay 815 pacientes hospitalizados contagiados por coronavirus, de los cuales, 134 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Se procesaron muestras para 76, 506 personas, obteniéndose, 7,519 resultados positivos y 68,987 negativos. Del total de casos positivos que cumplieron su período de aislamiento domiciliario, 1,798 ya se encuentran con alta médica. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 5,456.

GOBIERNO AMPLÍA SEGURO DE VIDA

En el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobierno emitió ayer un decreto de urgencia que dicta una serie de medidas, entre ellas destaca que se amplía el beneficio del seguro vida -la que inicialmente estaba previsto para el personal para el “Hospital Emergencia Ate Vitarte”- a favor de todo el personal de la salud que realiza labor asistencial al servicio del Estado. También se aprobó contratación de personal de salud extranjero durante la emergencia