Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Impotente. Una enfermera no pudo soportar más y terminó llorando mientras contaba los duros momentos que vive el personal de salud al no poder salvarle la vida a todos los infectados.

La crisis por el coronavirus ha golpeado muy fuerte al sector salud quien no se encuentra listo, ni completamente abastecido para lograr atender a la gran cantidad de pacientes que se infectan a diario.

Es así que, en el Hospital Simón Bolivar de Cajamarca, una enfermera no logró aguantar las lágrimas y rompió en llanto al contar cuál es el drama que viven a diario en ese nosocomio, sobre todo cuando no logran salvar la vida de alguno de los pacientes.

No te lo pierdas: Anciano muere en Huancayo mientras sus hijos atendían a pacientes covid-19 en Italia

La trabajadora de salud contaba cuáles son los dolorosos momentos que les toca vivir todos los días con la llegada de nuevos pacientes y la incertidumbre que viven sus familiares, además recordó todas aquellas veces en las que el equipo de salud de la localidad protestaba con el fin de obtener los implementos necesarios para el cuidado de la salud que, lamentablemente, no fueron escuchados.

La licenciada hablaba sobre su dura labor y el dolor que sienten cuando no logran salvarle la vida a alguno de los infectados dentro de su nosocomio. “Todas las que estamos acá queremos trabajar y hacemos nuestro trabajo con mucho amor, a nosotras no nos gusta ver que la gente muera en nuestro delante, porque la gente fallece y no podemos hacer más. Son seres humanos que a nosotros nos duele verlos fallecer”, contó con lágrimas en los ojos.

La enfermera, también, mostró completa empatía y solidaridad con las familias de los pacientes y no dejó de lamentar las limitaciones que tienen y que impiden que su labor se dé al 100% para así salvar muchas más vidas. “Detrás de cada uno hay familias, hay madres, hay padres, hay hijos y no es posible que ellos mueran así, delante de nosotros por no tener insumos, por no tener personal y no abastecernos”, sentenció.

Entérate más: ¡Admirable! Ingenieros donan reguladores de oxígeno para pacientes con COVID-19