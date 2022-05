«No pagaba ni su celular», Rodrigo Cuba hace revelación sobre Melissa Paredes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se prendió todo. Y es que el jugador Rodrigo Cuba rompió de una vez por todas su silencio y habló detalles de lo que fue su relación con Melissa Paredes para un programa de espectáculo.

Tras solicitar un nuevo acuerdo de conciliación Melissa Paredes nuevamente está dando de qué hablar pues ahora la ex conductora desea pasar más días con su hija lo que perjudicaría a Rodrigo pues los fines de semana no puede estar con su hija por motivos de entrenamiento en su club deportivo Sport Boys.

La modelo acaparó la atención en programas de espectáculo revelando detalle del acuerdo que había establecido con Rodrigo, esto enojó al jugador pues esos detalles debieron quedar en estricto privado por el bien de su menor hija.

Es así que Cuba no se quedó atrás y declaró para el programa de Magaly Medina donde señaló que Melissa no pagaba todos los gastos de la casa.

«Yo me encargaba de la empleada, la casa… ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí», dijo.

Por ese motivo el jugador prefirió que Melissa también de la mitad de los gastos de casa lo que al parecer habría disgustado a la modelo y de inmediato Rodrigo canceló su tarjeta adicional para que ya no la use Melissa.

«A raíz de esto, le dije empiezas a pagarte tus cosas empiezas a pagar la mitad de la luz, del condominio, como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar la adicionar de mi tarjeta de crédito», agregó el futbolista peruano.

«Un cumpleaños especial», Rodrigo Cuba agradece a amigos y familiares en su día

El jugador de Sport Boys celebró sus 30 años a lo grande junto a sus amigos más cercanos y sus familiares quienes no faltaron en un día tan importante para el pelotero.

Rodrigo Cuba festejó en la privacidad de su hogar su cumpleaños número 30 y no dejó pasar los diversos saludos que recibió de toda la gente que le tiene un cariño especial.

Una de las personas más emocionadas fue su pareja Alexandra Venturo quien le dedicó emotivas palabras por medio de sus redes y que el jugador no desaprovechó en repostear presumiendo a su novia quien en todo momento ha demostrado el gran cariño que le tiene.

Mira también: Fiorella Retiz reflexiona: “se necesita mucha fuerza para mantener el equilibrio”

«¡Un cumpleaños especial! Gracias a todos los que se tomaron un minuto de su tiempo para saludarme o acompañarme en este día. Siempre es importante sentirse tan querido por las personas que nos rodean, especialmente los de siempre!!», fueron las palabras de Cuba.