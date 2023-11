¿No pasa a Milett Figueroa? Hija de Marcelo Tinelli no estaría de acuerdo con la relación de su padre con la modelo

Tras el mediático romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, algunos medios de comunicación locales dejaron entrever que la hija del conductor argentino, Juanita Tinelli, no aprobaría la relación de su padre. Ante ello, la modelo peruana Milett Figueroa estuvo hoy en «Amor y Fuego» para aclarar este tema. Incluso, se mostró sorprendida por lo que algunos medios de la prensa señalaban, ya que ella afirmó que mantiene una muy buena relación con la hija del presentador argentino. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Juanita Tinelli no pasa a Milett Figueroa?

Los rumores de una enemistad entre Juanita Tinelli y Milett Figueroa parten del hecho en que la hija del conductor de televisión no devolvió el «follow» a la modelo peruana en redes sociales. Por otro lado, tanto Mica Tinelli y Cande Tinelli siguen a Milett Figueroa y, por ello, algunos medios de comunicación locales señalaron que Juanita Tinelli no le da aún el visto bueno a la modelo peruana. Ante ello, el programa «Amor y Fuego» decidió hablar con «Milechi» para aclarar la situación y que ella de su versión de los hechos.

«La verdad que me acabo de enterar. La vez que la conocí me llevo super bien con ella. Me acabo de enterar de esta noticia y me sorprende un montón. La he visto dos veces, ella ha sido tan amorosa, tan linda conmigo. Tiene una luz tan bonita que la verdad me sorprende esa noticia, la verdad. Yo creo que se quiere generar un poco de noticia ahí. Honestamente, cada vez que la veo es super amorosa conmigo. No creo que sea esa noticia tan verídica. Siento que es para generar un poco de polémica», reveló la modelo peruana. De igual forma, consideró que el medio «paparazzi» busca generar polémica.

Un romance exclusivo

Recordemos que desde que Milett Figueroa llegó a Argentina, Marcelo Tinelli no guardó su atracción por la peruana. Ante ello, muchos notaron el interés el presentador de televisión por la modelo, pues empezaron a vincularlos sentimentalmente. Por tales motivos, la relación se hizo mucho más mediática luego de que ambos «confirmaran» que están en el periodo de «exclusividad». En ese contexto, Magaly Medina también cuestionó esta relación al considerar que solo se trataría de un show.