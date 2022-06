“No pensé que doliera tanto”: Hermana de Patricio dejó de amamantar a su bebé

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, cuenta a través de su cuenta oficial de Instagram toda su experiencia siendo madre joven. Y, en esta oportunidad, la menor de la familia dijo que quedó sorprendida con el dolor por amamantar a su bebé.

“Al comienzo a la gorda sí la ponía en mi pecho, pero me comenzó a hacer heridas, entonces al final solamente me extraía la leche y se la daba. Entonces dejé de darle pecho porque, o sea, tenía heridas”, dijo en un comienzo Majo Parodi.

También puedes ver: ¿Se pusieron de acuerdo? 14 enfermeras quedaron embarazadas al mismo tiempo

“La semana pasada vino Karen obviamente para analizar la situación en la que estás, cómo ha sido el tema de tu lactancia o cómo vas porque generalmente también se ve mucho antes, y bueno, en mi caso, me vio las heridas, cómo estaba y me hizo como masajes, también me dejó masajes para yo hacerme”, agregó.

La influencer comentó que sigue algunos tips que me recomendaron para aliviar el dolor y dar la leche que su bebé requiere.

También te puede interesar: Andrés Wiese se siente parte de ‘Al fondo hay sitio’: “les deseo todo el éxito”

“Tengo, por ejemplo, un tip que a mí me sirve bastante es el tema de las semillas, el ponerme acá unas bolsitas calientes, en realidad me las pongo a veces y simplemente boto la lecha, y bueno, el tema de estimulación y todo esto, el tema del agarre, cómo debería ser el correcto, obviamente me hizo practicarlo con la bebé que en ese momento sí tenía heridas, pero practicarlo y eso, cómo debería ser el tema de la lactancia y el tema de la alimentación de ella y todos esos datos que a veces nos preguntamos y no sabemos o que es muy importante”.

“No pensé que doliera tanto, pero es un proceso, al final ella se adapta a mí y tiene que aprender y yo me adapto a ella”, continuó.

Mira también: Fiorella Retiz denuncia que la acosan y tomará medidas legales con medios de comunicación