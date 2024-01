¡No pierde la fe en el amor! Karla Tarazona no descarta volverse a casar: “Me gusta el matrimonio”

En una charla sincera, Karla Tarazona, conocida por sus desafíos en el amor, abrió su corazón sobre sus anillos de compromiso y su perspectiva sobre el matrimonio. Después de sus fracasos amorosos conocidos en el mundo del espectáculo, la conductora de TV todavía quiere volver a casarse.

Karla Tarazona habla del matrimonio

Karla Tarazona, siempre en el ojo del huracán, compartió detalles reveladores sobre su pasado amoroso en una entrevista. La conductora de «Préndete» conocida por sus altibajos en el amor, abrió su corazón sobre sus anillos de compromiso y sus pensamientos acerca del matrimonio.

Cuando le preguntaron sobre sus anillos, Karla compartió: «El primer anillo lo cambié por joyas. El segundo, lo convertí en otra sortija y el otro está guardado en casa para una emergencia. Un fondo, vaya a pasar algo». Parece que estos anillos tienen historias únicas y están listos para cualquier eventualidad.

Lo sorprendente llegó cuando Tarazona habló sobre el matrimonio. A pesar de sus experiencias pasadas, afirmó: «Me gusta el matrimonio, creo en el matrimonio, en el amor, crecí en un hogar disfuncional. Si viene, bien; si no, también». Cuando le preguntaron si volvería a casarse, Karla respondió con una sonrisa que sí lo haría. Añadió que sus hijos no serían celosos y estarían felices si encuentra a alguien especial.

Por otro lado, dejó claro que, a diferencia de lo que muchos piensan, no busca un ‘sugar daddy’ y tiene los medios económicos para cuidar de ella y sus tres hijos.

Karla y sus vestidos de novia

Karla también compartió detalles sobre sus vestidos de novia. «El primer vestido terminó en el área de vestuario de Recargados de Risa, el segundo lo subasté, se lo di al Cacash. El tercero era prestado, lo devolví, era alquilado. El del civil me mandé hacer con Cinthia Vigil, ese está en la casa de mi mamá porque no me entra. No sé quién lo tiene».

La entrevista también reveló que después de un periodo de reflexión, Karla retomó la escena del amor. «Sí, casi un año. Aprendí a guardar mucho mi vida sentimental. Retomé una salida. Antes de casarme, salía con una persona. Cuando termino, pasado el tiempo, nos volvimos a encontrar. A veces, por la salud mental, es mejor soltar».

En resumen, Karla Tarazona muestra que, a pesar de los altibajos, sigue creyendo en el amor y el matrimonio, dejando a sus seguidores intrigados sobre lo que el futuro le depara en cuestiones del corazón.