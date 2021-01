“No podemos controlar la vida de nuestros talentos”, dice gerente de América TV sobre ‘Choca’

Compartir Facebook

El gerente general de América Televisión, Pablo Massi, salió a dar la cara por el escándalo del conductor de espectáculos ‘Choca’ Mandros, luego de ser captado en una fiesta en Punta Hermosa.

Pablo Massi dejó en claro que ni el conductor de ‘Estás en Todas’, ni ninguna otra persona, debe incumplir la ley.

“Nosotros no podemos controlar la vida de nuestros talentos, cualquier actitud que no sea capaz de respetar la autoridad es cuestionable. Todos deben cumplir las normas, si no estamos mal”, dijo.

Además, el gerente del canal, resaltó que la empresa tiene siempre como prioridad cumplir los protocolos y las ordenanzas del gobierno.

Recordemos que el conductor de “Estás en todas” fue captado en una fiesta en Punta Hermosa. Tras las imágenes difundidas en “Amor y Fuego”, ‘Choca’ Mandros pidió las disculpas del caso.

“Yo soy consciente que esos minutos que estuve ahí cometí un error y pido las disculpas primero a mis papás, porque han sido los más afectados esta semana con todo lo que se ha dicho, y sobre todo al público, que nos ve desde hace más de ocho años y me sigue quiero pedirle disculpas», indicó.

“Pido las disculpas porque soy personaje público y me debo al público y debo ser consecuente con lo que digo, pero no lo fui en ese momento”, concluyó.

