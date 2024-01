«No podemos creerlo»: La productora de cine para adultos, Milky Perú, lamentó la muerte de Thaina Fields

La inesperada partida de Thaina Fields el pasado sábado ha generado sorpresa entre sus seguidores. La peruana, reconocida por su trabajo como creadora de contenido para adultos en colaboración con Milky Perú, la productora que se pronunció recientemente sobre esta trágica noticia, expresando sentidas palabras de despedida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milky Perú se pronunció tras la muerte de su actriz

Thaina Fields, conocida figura, mantenía una presencia constante en sus redes sociales. Hace apenas unos días, compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que lucía un vestido rojo. En la actualidad, sus amigos más cercanos expresan pesar por su repentina partida.

A través de redes sociales, Milky Perú aprovechó en compartir su asombro ante la muerte de Thaina Fields, quien era una de sus colaboradoras, señalando que esperan “despertar de este mal sueño”. “No podemos creer esto, nos negamos a estar sin ti, quisiéramos verte una vez más, mi ‘Chinis’. Esperamos que alguien nos despierte de este mal sueño, siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por permitirnos ser parte de tu vida”, publicaron en sus redes sociales.

¿Quién era Thaina Fields?

Además de ser parte de Milky Perú, Thaina Fields era una joven modelo peruana que ganó notoriedad por desempeñar roles principales en películas para adultos. La actriz es muy apreciada en TikTok, donde cuenta con más de 160 mil seguidores hasta la fecha. En esta popular plataforma, participa en diversos desafíos de baile y provocadores challenges.

Cabe resaltar que la reconocida actriz para adultos Thaina Fields contó en una entrevista para el canal de ‘Emojis TV’ los duros momentos que ha vivido al trabajar como dama de compañía. Ante lo sucedido ha tenido que llevar terapia. “He sufrido acoso y abuso sexual después de haber creado contenido, hacer pornografía” “Al principio yo decía al principio, “Ok, no puedo demandar porque me están pagando. Claro, me contrataban como dama de compañía, pero ya luego pensaban que por ser actriz porno podían hacer lo que querían”, fueron sus primeras declaraciones en la entrevista. Su pérdida tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, pues presuntamente ella se habría suicidado según fuentes locales.