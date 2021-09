«No podía soltar a mi esposo», dijo Natalie Vértiz al revelar síntoma post parto

Compartir Facebook

La ‘ex chica reality’ afirmó que después de dar a luz el proceso post parto ha sido un poco difícil para la modelo y que no lo hubiera logrado sin el apoyo incondicional de su esposo Yaco Eskenazi.

Tras la llegad de su segundo hijo a la familia Eskenazi Vértiz, la regia influencer reveló que habría experimentado síntomas tras haber dado a luz a su pequeño Leo.

Natalie aseguró que cuando dio a luz no podía dejar a su esposo Yaco pues lo necesitaba para todo, al parecer había creado una dependencia del ‘ex guerrero’ al haber sido madre por segunda vez.

«Yo ya les había contando que me había dado Yaquitis, que no podía soltar a mi esposo, pero miren por favor como ha aprendido. Él está acá mientras yo grabo mis videos», se le escucha decir a Natalie Vértiz.

A través de sus redes sociales Natalie confirmó que quería tener a Yaco lo más cerca posible y así lo demostró en un video publicado.

«El post parto es real, me dio yaquitis a más no poder Yaco Eskenazi. Así que aquí lo tengo, right next to me (justo al lado mío)», agregó.

Como se recuerda hace poco Natalie mostró a todos sus seguidores que su pequeño Leo cuenta con un hermoso cuarto personalizado para la comodidad y alegría de su retoño quien se aprende a adaptar junto a su hermano mayor Liam quien en todo momento ha demostrado ser el hermano que todo niño quisiera tener tan cariñoso y protector con su hermano Leo.

Natalie Vértiz emocionada por el primer mes de vida de su bebé: “Mamá te ama”

Natalie Vértiz recientemente se convirtió en madre por segunda vez, con el pequeño Leo. Ella contó su experiencia con este segundo embarazo, el cual quiso llevar de forma más natural y experimentar el parto natural.

Y ahora, ya pasó un mes desde que Leo llegó al mundo y ella quiso compartir ese momento especial a través de su cuenta de Instagram. Natalie compartió fotos en las que está al lado de Leo, y celebró que su pequeño haya cumplido un mes de vida.

“¡Feliz primer mes mi amor! Leo, ¡mamá te ama con todo su ser! Todos estamos babeando por ti” escribió Natalie y luego agradeció al encargado de hacer esas fotos tan especiales.