¡No puede más! Joa Geraldine revela porqué se ausentó de las redes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No pudo mantener este ‘dolor’ por más tiempo, por ello la bella cantante Joa Geraldine, se confesó frente a sus fan durante una transmisión en vivo. «Me despertaba muy mal, habían días donde amanecía con náuseas», dijo Joa muy sensible.

MIRA TAMBIÉN: Tula ‘chanca’ a Sofía Franco: “Tiene que pagar las consecuencias”

Muy preocupada

Pese a haber luchado contra la gastritis, Joa nos comenta que con todo lo de la pandemia, pensó que era otra cosa. Bien sabemos que las cantantes y grupos musicales tienen un horario disperso para sus alimentos, por lo que eso le habría traído factura a la cantante.

Además no solo eso, Joa nos cuenta que no tenía una buena alimentación, no desayunaba y tampoco dormía. El dolor era tal que hasta se realizó una endoscopía y tuvo una noticia que la dejó helada.

«Tenía la bacteria ‘helicobacter’ y tuve que seguir un tratamiento super fuerte», afirmó preocupada la querida cantante.

MIRA TAMBIÉN: ‘Margarita’ hace challenge de Shakira y deja en shock a fans

Fans logran su confesión

Durante la trasmisión, muchos de sus seguidores comentaron su apoyo y pudieron hacer que ‘Joita’ dijera las cosas como son, que pueda abrir su corazoncito y despejar sus penas con ellos.

«Tengo 3 problemas crónicos, quizá no les importe, estuve muy callada por ello. Pero les voy a decir… para que sepan la verdadera razón del porqué estuve ausente. Tengo gastritis crónica, esofagitis crónica y duodenitis crónica y espero que la bacteria se haya ido», dijo.

Joa afirma que estuvo preocupadísima; pese a lo bella que se ve en la transmisión, dijo que las dos últimas semanas que vivió la pasó muy cansada y sentimental.

MIRA TAMBIÉN: ¡Se queda! Chola Chabuca anuncia que renovará con América

Se pone sentimental

Todos perdimos a un ser querido durante esta pandemia, muchos afirman que es de lo peor pues no puedes reunirte con tus seres queridos y afrontar esto con ellos. Joa con una voz un tanto quebrada también contó que perdió a un ser muy querido para ella.

La cantante abrió su corazón y se puede ver que la noticia la sigue afectando, pese a lo fuerte que es. «La persona que partió significó mucho para mí, fue quien me descubrió. Por eso me dolió tanto», comentó.

No te olvides que todito sobre tus artistas favoritos, lo lees aquí en @LaKaribeña . Puedes ver su transmisión en el siguiente video.