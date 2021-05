¡No puede ser! Caroline Tello sufre por la partida de su abuelito

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de sus redes sociales, Caroline Tello, de Papillón, dejó ver que está bastante sentida por su abuelito, ya que hasta le dedicó un tierno mensaje en una de sus historias de Instagram.

«Te amaré hasta el fin de mis días», escribió la artista, acompañando la frase con un corazoncito negro y una canción de fondo que le romperían el corazón a cualquiera: «No me dejes solo» de Gustavo Elis.

«Tuve la dicha de acompañarte en este mes difícil, tuve la dicha de tener a alguien como tú guiándome, tuve la dicha de ser tu nieta 🖤. Hoy dejas mi corazón en mil pedazos, me destroza saber el echo de que ya no te abrazare a decirte lo mucho que te amo y admiro, no sé cómo aceptar tu partida, no sé cómo asimilar que físicamente ya no estarás con nosotros», escribió.

Mira también: Fabio Agostini echa a Ignacio Baladán de tóxico

«#PapitoCesar cuida de tu familia, esa familia a la que día a día nos enseñaste a ser fuertes, tuvimos la dicha de oírte pidiéndonos tranquilidad, paz y que cuidemos de Mamita, tuvimos la dicha de luchar juntos hasta el final. Papito seremos fuertes, como nos lo pediste, sé cómo luchaste hasta el final, cuidaremos de Mamita, de tus hijos, tus nietos y a tus bisnietos también los cuidaremos», agregó.

«Vuela alto, vuela muy alto Dios ahora gozará del mejor ser humano de esta tierra mejor esposo, papá, papito, bisabuelo», finalizó.

DEYVIS AGRADECE A DIOS POR LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO

En el ‘Día de la Madre’, el cantante de cumbia Deyvis Orosco dedicó un cariñoso mensaje a su progenitora, quien lo ayudó también a formarlo en el excelente hombre y profesional que es hoy.

A través de sus redes sociales, el ‘Bomboncito’ escribió unas líneas en homenaje a una de sus personas favoritas, a su mamita en su día.

“Le agradezco a Dios porque me regaló a la mejor mamá del mundo. Un abrazo a todas las mujeres luchadoras que trabajan día a día para hacer de sus hijos mejores personas. Feliz día para todas las mamás del Perú y del mundo. Feliz día mamá”, concluyó.

Mira también: Rebeca Escribens a favor de personas que viajan a vacunarse