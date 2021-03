¡No puede ser! Katy Jara denuncia a banco en redes sociales

Compartir Facebook

Molesta. Así se mostró la cantante Katy Jara, quien utilizó sus redes sociales para denunciar un caso interesante. Según la cantante su cuenta bancaria presentó irregularidades que incluso la dejarían con menos dinero para una casusa social.

Katy lo cuenta todito

El día de ayer, martes 16 de marzo, la bella Katy Jara compartió una extensa publicación que acompañó con imágenes todo lo ‘extraño’ que ocurría en su cuenta bancaria.

«Amigos les comparto esta info para no solo aclarar cuentas, si no también para que se cuiden. Anoche cuando cerramos la transmisión, el monto que se recaudo fue de s/1001 soles. Pero antes de dormir, volví a entrar y deje la cuenta en s/ 1016 soles, evidentemente, había ingresado 15 soles más y que bueno. Y hoy que abro el aplicativo, encuentro solo s/ 818 soles», cuenta en la publicación.

Cabe recordar que Katy había realizado una transmisión para recaudar fondos de un caso social, ella acostumbra hacer rifas, sorteos, entre otras cositas desde su cuenta de Facebook.

«Hay una diferencia de 198 soles que el banco me esta descontando, sin haber hecho yo, ningún movimiento. ¿Quién me va a devolver ese dinero? ¿Es justo que pase esto? Cuantas veces quizás puede haber pasado y no me he dado cuenta. Por el tema de la rifa, he estado entrando a cada momento a ver el dinero que se iba sumando, dinero que hoy deberá ser depositado a la cuenta de la Mamá de el pequeño Víctor (caso social)», añade la cantante claramente mortificada.

Recomienda estar al tanto

Tras esta lamentable experiencia, Katy continúa con su mensaje y pide a la entidad bancaria más cuidado o en todo caso, más empatía al momento de realizar cobros.

«Cuando debemos a los bancos, ellos no se cansan de cobrarnos, nos llaman y llaman, pero cuando ellos nos fallan. ¿Quién vela por nuestros derechos? Converso con algunas personas y les acaba de pasar lo mismo», comentó frustrada.

Para terminar su sentido mensaje, Katy aclaró que no se quedará con los brazos cruzados y que de todas maneras irá a realizar su reclamo físicamente. «De hecho también iré al banco y también haré mi reclamo, pero estas cosas no pueden pasarle a nadie. Ustedes se deben a todos los contribuyentes, a nosotros. Deberían darnos el mejor servicio. Aún más en estos tiempos difíciles», finalizó

