“No puede tener como miembro destacado a una persona con un comportamiento tan bajo”, Magaly a la ‘U’

La conductora se mostró en rechazo de que uno de los clubs más famosos y prestigiados del país respalde a un jugador como Andy Polo teniendo las denuncias en su contra por alimento y por maltrato físico y psicológica con su ex pareja y madre de sus dos hijos.

Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua para referirse al Club Universitario de Deportes tras hacerse pública la convocatoria a Andy Polo, pues el equipo crema justificó la contratación del deportista por creer que las denuncias en su contra estaban archivadas.

“Señores de universitario no pueden ponerse una venda en los ojos. Ustedes creen que diciendo que ‘rechazan cualquier tipo de violencia’, ¿es suficiente?, no, eso no es suficiente. Todos los días mueren mujeres a manos de personas cercanas a ellas, de personas que dicen amarlas y protegerlas. De verdad es terrible, pero este es un hecho bastante escandaloso que no se va a poder ocultar (el escándalo de violencia doméstica en el que futbolista está involucrado)”, expresó Magaly Medina.

Es así que la conductora condenó el comportamiento de Andy pues hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto sobre las denuncias en su contra y lo deja pasar por ‘agua tibia’ cuando se trata de algo delicado y está en juego el bienestar de sus hijos.

“Lo peor es que Andy Polo no le importa nada, con él no son las acusaciones… Él está protegido por un club en Perú y pone en redes (una canción sobre las críticas). Este cree que las mujeres somos débiles de espíritu, que nos dejamos maltratar, no se puede maltratar a un país ni siquiera a una hinchada. Las hinchadas de la U y Alianza son las más arraigadas, y eso es faltarles el respeto a los hinchas. En redes sociales hay muchísimos hinchas de la U decepcionados de esta institución porque es un hombre que no se ha portado a la altura de las circunstancias”, agregó molesta.

Pero eso no fue todo. Medina señaló que no se puede tener como “miembro destacado” de club deportivo “una persona con un comportamiento tan bajo” con personas indefensa como su exesposa y sus hijos. “Sin embargo, hay gente que lo cobija y que lo protege públicamente, eso me parece muy vergonzoso”.

Poder Judicial determina el pago de 2600 dólares de Andy Polo para sus hijos

Como se recuerda la aún esposa de Andy Polo visitó el set de Magaly para hacer público que el jugador no ha cumplido con sus funciones como padre con sus hijos pues lo habría dejado en el abandono por lo que las autoridades intercedieron por la mujer y los pequeños.

Génessis Alarcón Dorival habló con pruebas en mano que su ex pareja Andy Polo se había desentendido de sus hijos pues se encuentra en su club en los Estados Unidos y al parecer con nueva novia.

Es así que Magaly presentó el resultado de la evidencia en contra del jugador pues la jueza a cargo del caso determinó una asignación anticipada de alimentos a los hijos de Andy Polo Andrade de 2600 dólares, monto que deberá ser depositado en la cuenta de la joven madre.

Asimismo, la abogada de Génesis, Claudia Zumaeta afirmó que Andy tiene el plazo de 5 días para responder la demanda o, de lo contrario, las pruebas presentadas por su expareja serán admitidas por la magistrada.