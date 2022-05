«No pues», Magaly ‘chanca’ a Néstor por comparar su situación con la de John Kelvin

Compartir Facebook

Magaly Medina arremetió conta Néstor Villanueva por comparar su situación con la de John Kelvin quien fue acusado por maltrato físico y psicológico a su ex pareja y madre de sus hijos.

La conductora le ofreció unos minutos de su programa para que pueda expresar desde su punto de vista las diversas acusaciones de las que viene siendo señalado por su ex suegra Susy Diaz y por amistades muy cercanas a Flor Polo.

Sin embargo, en lugar de limpiar su nombre para que todo quede esclarecido para el público que lo sigue le resultó mucho peor.

«El nombre de Néstor Villanueva ya no se asociaba al mundo de la música. Realmente pensamos que él estaba dedicado a tener algún negocio al margen del entretenimiento, al parecer, no es así, por lo que hemos sacado en cuenta de lo que dice Susy, él vivía de la plata de la suegra», dijo Magaly.

En tanto, le pidió que no se ‘victimice’ y que se mantenga alejado del caso John Kelvin y Dalia Durán: «Ahora, un poco, hay una victimización, con la voz entrecortada incluso, nos dice que ‘nadie se preocupa por mí’, después dice que nadie lo va a poder contratar por lo de pegalón (…) No pues, compararse con John Kelvin ya es llevar este caso al extremo. Y encima poner en duda el hecho por el que a John Kelvin lo tienen preso hay una ingnorancia de Néstor Villanueva, porque todo el país sabe lo que hizo John Kelvin».

Néstor Villanueva envía mensaje a Florcita: “Te sigo amando”

El cantante estuvo en ‘Amor y Fuego’ y no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje a su aún esposa, Florcita Polo, revelando que sigue enamorado de ella.

Néstor Villanueva decidió visitar el set de ‘Amor y Fuego’ para explicar algunos escándalos en los que se ha visto envuelto luego de separarse de Florcita. Y dado que estaba en señal abierta, quiso aprovechar la oportunidad de dedicarle un mensaje a la hija de Susy Díaz.

El cantante no dio muchos detalles de lo que quería decirle a Florcita, pero sí que se conmovió casi hasta las lágrimas cuando le habló a su aún esposa. “Quisiera decirle tantas cosas a mi aún esposa, pero prefiero dejarlo para las cuatro paredes. Yo he pasado muchos años bonitos… no me pongan esa música que me hacen llorar, yo soy muy sentimental”, dijo en un inicio.

Asimismo, quiso enviarles un mensaje a sus hijos, para expresarle lo muchos que los quiere y hasta su aún suegra, Susy Díaz. “Mandarle un fuerte abrazo a mis hijos… me ponen la musiquita y me pone más sensible”, señaló.