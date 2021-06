¿No que eras casado?: mujer exhibe a hombre infiel pintándole el auto

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Con la intención de vengarse de su pareja después de que éste el rompiera el corazón con palabras y promesas, una mujer no dudó en rayarle el auto con un vergonzoso mensaje.

Pese a que el caso fue hace algún tiempo, las redes sociales se encargaron de renacer esta insólita historia. Una mujer pintó el carro de su novio, en venganza, pues éste le había sido infiel.

También puedes ver: “Aterriza, pon los pies en el piso”: Janet Barboza critica a Linda Caba por privaditos

En las imágenes compartidas en Facebook por un restaurante, se observa que la dimensión del mensaje es considerable ya que abarcó literalmente ambos lado del auto. Al parecer, la mujer se cercioró de que el aludido no pueda borrar el mensaje fácilmente.

Aunque se conoció dónde podría estar el dueño del carro, decenas de personas que pasaban por el lugar se fotografiaron junto al singular hecho. “Aquí tranquilón en la Porfiria, el compa ya no quiere ni llegar a su casa”, se lee en una de las publicaciones.

Por varias calles de Colima en la Ciudad de México se vio circular el vehículo luciendo el mensaje así que no sabemos tampoco por qué no trató de ocultarlo. Quizás el joven decidió tomarlo ‘deportivamente’ y seguir con lo suyo o quizás ya no tenía de otra que continuar su marcha la vergüenza encima.

También te puede interesar: Profesora evita que asesinen a madre de alumno

Niño de 8 años puso en venta su colección de cartas Pokémon para salvar a su perrito

A través de redes sociales, se dio a conocer la tierna y conmovedora historia de un niño que intentaba salvarle la vida a su mascota vendiendo su objeto más preciado: sus cartas de pokémon que tanto le costó obtener.

Bryson Killean de tan solo 8 años, nacido en Estados Unidos, puso a la venta su colección de cartas para ayudar a Bruce, su mejor amigo, el peludito que estaba sufriendo de parvovirus la cual amenazaban la vida del perrito.

El pequeñito se propuso salvar la vida de su can y en su afán de recolectar dinero, logró conmover a todos los internautas que conocieron su historia y por si fuera poco a la empresa de las cartas The Pokémon International.

Su madre, quien es su mejor aliada en esta lucha, no dudó en postear fotografías del niño en la página ‘GoFoundMe’, con un conmovedor mensaje que se robó el corazón de miles cibernautas.

“Con un corazón de oro porque está tan preocupado por nuestro Bruce, está al lado de la carretera tratando de vender su cosa favorita en el mundo solo para mejorar a su cachorro”, escribió la mujer.

MIRA TAMBIÉN: Hombre se casa con muñecas para no relacionarse con personas