«No queremos verte»: Hijo de Angie Jibaja le pidió que se retire de su casa tras llegar en Navidad

En el día de Navidad, Angie Jibaja perturbó la paz de sus hijos, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. La controvertida modelo se dirigió al condominio de la familia con la intención de ingresar a su departamento para encontrarse con sus hijos. Esta situación llevó al cantante a presentar una denuncia ante la Policía, y ella ha compartido un video del momento exacto de los hechos. Ante ello, en las imágenes se puede escuchar que su propio hijo le pide a la modelo que se retire. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Lo que se viene! Tula Rodríguez y Milene Vásquez estarán enfrentadas en la próxima telenovela “Los otros Concha”

Llegó sorpresivamente al departamento de Jean Paul Santa María

En el video compartido por Angie Jibaja, se la observa tocando la puerta de manera insistente con el deseo de ver a sus hijos; no obstante, es Jean Paul quien le solicita que se retire. Acto seguido se puede escuchar la voz de uno de sus hijos, quien también le pide a la polémica modelo que se retire del lugar. Por tal motivo, Angie Jibaja rompió en llanto en ese difícil momento.

“Te va a retirar la Policía. Deja de tocar mi puerta y simplemente espera que venga la Policía para que te retire (…) No entiendes que no quieren verte, no confían en ti, te ganaste con creces, te esforzaste para estar en ese lugar”, fueron las palabras de Jean Paul Santa María.

Frente a esto, Angie responde, enfatizando que no ha ingresado a su vivienda, ya que únicamente ha accedido al condominio, argumentando que no está violando su privacidad. “Yo no estoy dentro de tu casa o todo el edificio es tuyo. Quiero ver a mis hijos, por favor, no los veo hace cuatro años. Voy a llamar a Serenazgo. Es Navidad. (…)”, dice la modelo.

También te puede interesar leer: Andrés Hurtado viajó a Los Ángeles para sorprender a sus hijas en Navidad, pero ellas estaban en otro Estado

Hijo de Angie Jibaja le pide que se retire de su casa

Cuando Angie Jibaja golpea la puerta del apartamento, su hijo habla y le pide que los deje tranquilos y se retire. Esta situación provocó que la ‘chica de los tatuajes’ rompiera en llanto. Además, quien estuvo grabando se acercó hacia la polémica modelo para captar su reacción frente a este hecho, pues ella no pudo contener las lágrimas en este duro momento.

“Yo no te quiero ver, así que vete. No queremos verte, retírate”, le comenta su hijo. Angie solo atina a decir “te amo, hijo mío”. Las fuertes imágenes publicadas por la modelo se difundieron rápidamente en redes sociales.