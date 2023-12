«No quería entrar a El Gran Chef»: Ricardo Rondón reveló los motivos por los que estuvo vetado de Latina

Ricardo Rondón se destaca como una figura televisiva que ha desarrollado un personaje caracterizado por su escepticismo y mal genio. A pesar de estas cualidades, logró ganarse el afecto de la audiencia que lo acompañaba diariamente en el ya extinto programa ‘En Boca de Todos’. Desde el cese de ese espacio, Rondón no ha participado en ningún otro programa, a diferencia de su compañera Maju Mantilla, quien sí ha continuado su carrera en la televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ricardo Rondón estuvo vetado de Latina

La participación de Rondón en «El Gran Chef Famosos» generó asombro en varios espectadores. A pesar de su falta de experiencia en el ámbito culinario, logró obtener la victoria en la primera temporada, revelando así un aspecto más humano y totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a ver en su personaje habitual.

Aunque la elección resultó acertada, la llegada de Ricardo Rondón al programa aparentemente tuvo más dificultades de las que se perciben. Durante una entrevista reciente con Giancarlo Granda en su canal de YouTube, Tiempo Muerto, el presentador revela que estaba excluido de Latina Televisión.

«Era un programa al que yo no quería entrar. Yo en ese instante que me convocan a «El Gran Chef» que, además debes saber, yo estaba vetado en Latina. Yo no podría entrar por los dueños de Latina porque yo había cometido y tenido un comentario desafortunado tiempo atrás cuando yo estaba en otro canal. Y en algún momento por un conflicto entre conductores, tuve un conflicto con un conductor de programa», sostuvo.

«Yo mencioné a los directivos de esa época del canal y eso bastó para que yo estuviera vetado porque yo he estado 8 o 9 años en América y de repente viene la convocatoria de Maju para ‘Arriba mi Gente’ y me dijeron no, tú has tenido problemas aquí y así no puede ser», comentó el popular Ricardo Rondón.

Recibió la invitación para «El Gran Chef»

Luego de que le cerraron las puertas producto de un conflicto entre conductores, Ricardo Rondón reconoció su error y pidió las disculpas del caso. No obstante, pasó por un momento difícil, pues no tenía un trabajo estable para sostenerse. Ante ello, tiempo después recibió la invitación para participar en «El Gran Chef», pero se negó en un principio porque tenía diferentes problemas personales.

«Lo que hice fue pedir disculpas por el exceso que cometí en algún instante en el otro canal. Y fue así que yo recibo la convocatoria luego (…) En el instante que a mi me proponen hacer «El Gran Chef» no acepto, puntualmente porque atravesaba un momento difícil personal. Me había quedado sin chamba, tenía un asunto familiar con mi padre y temas de índole personal. Jamás había entrado a un programa de cocina», reveló quien luego será el ganador de la primera temporada del reality culinario.