“No quiero equivocarme de nuevo como mamá”, dijo Andrea San Martín entre lágrimas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘ojiverde’ rompió su silencio después de unos días bastantes intensos pues Andrea San Martín ha recibido críticas de parte de la familia de su ex pareja Juan Víctor debido a la denuncia que este le interpuso por exponer a su hija a redes sociales.

Después de los audios difundidos en el programa de espectáculo ‘Amor y Fuego’ donde se revelaba el supuesto plan de Andrea para poder hundir a Sebastián cuando antes ambos se habían visto enfrentados, la ‘ojiverde’ se defendió.

Las cámaras de La Banda del Chino llegaron hasta la casa de Andrea para escuchar su versión de los hechos ya que hasta el momento la mamá influencer no había dado algún tipo de opinión acerca de su situación.

“Estoy callada por mi hija, porque no quiero volver a equivocarme como mamá. Con qué derecho vienen a lastimarnos, porque no solo me lastiman a mí, sino a mi familia”, dijo, entre lágrimas Andrea San Martín.

Por otro lado, Andrea se dirigió a los programas de espectáculo que han dado pantalla a un tema tan delicado tras la denuncia por presunta violencia familiar que le interpuso Juan Víctor. Y es que anteriormente su ex pareja le había pedido dejar de exponer a su hija en sus redes sociales.

“Es como muy contradictorio el tema. Dicen ‘no exponer a una menor’; sin embargo están tocando un tema familiar a nivel farándula, exponiendo a una menor”, sostuvo.

Se defiende de ataques

El pasado lunes el programa de Amor y Fuego difundió unos audios donde Andrea dejaba mal parado a Sebastián Lizarzaburu en el año 2018 donde ambos estaban enfrentados mediáticamente.

“No solo están golpeando a Andrea San Martín cuando estás insinuando cosas o insultando o calificando, están dañando a una familia”, manifestó.

Mira también: Pavón y Sheyla Rojas se llevan de lo mejor: “parecía imposible, pero nunca es tarde”

Andrea San Martín también afirmó que los ataques comenzaron a afectarla hasta en el tema laboral. “Yo vengo recibiendo constantes ataques desde marzo de este año, y esto empieza a afectar a mi trabajo”.

Tras todo lo ocurrido, San Martín decidió retirarse de manera temporal de las redes sociales. A través de un comunicado, Andrea agradeció los mensajes de apoyo que recibe ante este complicado episodio.