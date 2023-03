“No quiero verla en un asilo”: Joven lleva 7 años cuidando de su abuelita de 96 años

Compartir Facebook

Hay jóvenes que recuerdan a sus abuelitos con cariño por todas las cosas que pasaron junto a ellos. Algunos, incluso, fueron criados en sus casas, lo que hace que la relación sea mucho más estrecha.

No todas las personas al llegar a la vejez tienen gente cercana que los ayude con sus cosas diarias. Algunos no tuvieron hijos, o si los tuvieron no tienen buena relación con ellos. Pero hay otros que tienen la fortuna de contar con algún familiar que los acompañe.

Una de esas personas es Kapam Pangan, una mujer de 96 años que es cuidada por su nieto influencer, llamado Chris Punsalan, de 20 años.

Este joven se convirtió en una celebridad en Instagram por su conmovedor contenido: sube videos regularmente de él cuidando de su abuelita, que se encuentra postrada y tiene que usar silla de ruedas.

El joven ha estado durante 7 años documentando cada uno de sus cuidados con su abuelita, a quien la llama como Lola. Chris ha dedicado mucho tiempo, energía y cariño para cuidar de su abuela, lo que significa un desafío para cualquiera.

“Todos los demás siempre estaban trabajando y prefería cuidar a la abuela porque ella me cuidó a mí desde que era un niño. No quiero verla en el hogar“, contó el joven