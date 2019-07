No regresará: Claudio Pizarro anuncia que se retira en Alemania

Anunció su retiro. Luego de dos décadas en el fútbol europeo, Claudio Pizarro confirmó que solo jugará hasta el final de la temporada, con lo cual dejó tristes a los hinchas de Alianza Lima, quienes soñaban verlo con la camiseta blanquiazul aunque sea por seis meses.

El ‘Bombardero’ reveló esta noticia en conferencia de prensa, tras los entrenamientos del Werder Bremen, y además sostuvo que su principal objetivo es alcanzar un torneo internacional con los ‘Lagartos’, lo cual le pondría un excelente punto final a su exitosa carrera.

“Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a una competencia europea con el Bremen en mi último año. Eso me haría muy feliz”, expresó muy sonriente Pizarro.

El goleador histórico del Werder Bremen con 151 tantos, también manifestó que trabaja al máximo para quedar listo y afrontar su última temporada de buena manera: “Me siento bien. Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando excelente para esta temporada”.

A menos de tres meses de cumplir 41 años, Pizarro contó cuál es su sentimiento al ser calificado como una leyenda del club: “Me siento orgulloso de que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda”.

Como se recordará, el delantero siempre manifestó su idea de retirarse en Alianza, e incluso en todo este año se habló mucho sobre su posible regreso a La Victoria, pero al final terminó renovando con Werder Bremen, y con el anuncio que hizo ayer, a los hinchas íntimos no les queda más que dejar de lado sus sueños de ver a uno de sus ídolos otra vez vestido de blanquiazul.

CÍRCULO

La temporada 2019-20 de la Bundesliga comenzará el 16 de agosto y el Bremen debutará al día siguiente como local, ante el Fortuna Düsseldorf (8:30 a.m.).

VOLVERÁ A USAR LA ‘14’

Pizarro también reveló que para la temporada 2019-20 volverá a utilizar la camiseta ‘14’ que utilizó en casi toda su carrera. “Es un número que siempre he usado, me siento identificado con él. Mi establo en Perú es 14. Esa es la simple razón”, indicó. Vale recordar que en el último año, el atacante llevó en la espalda el ‘4’, en honor a su edad.