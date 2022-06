«No sabe cocinar ni lavar», Dalia recuerda maltrato de parte de John Kelvin

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo cubana visitó el set de Magaly para reafirmar su postura frente a las acusaciones que había interpuesto a su ex pareja John Kelvin y quien fue condenado a 21 años de cárcel.

Ante de ser agredida físicamente por el cantante Dalia había comentado que fue víctima de violencia psicológica y siempre buscó de dejarla mal parada en diferentes medios pues afirmaba que ella también había sido infiel solo que la ampayado.

Jhon Kelvin en aquella ocasión, se mostró arrepentido de haberse casado con Dalia: “13 años a tu lado y yo no sabía quién eres ni quien fuiste, tú no cocinas, no lavas, no planchas, no haces nada porque no tienes ninguna profesión. Ahora te lanzas como cantante cuando no eres cantante”.

Busca a toda costa el divorcio

Además, Dalia afirmó que desea divorciarse de John Kelvin puesto que lleva 20 años viviendo en el Perú y desea nacionalizarse para así tener la posibilidad de traer a su madre de Cuba.

“Yo estoy legal, pero necesito que me ayuden con la nacionalización. Una vez que yo tenga eso, podré tramitar mi divorcio y podré traer a mi mamá de Cuba para que me ayuda acá y estar con ella. Presenté todos los documentos que me pidieron y hasta ahorita no recibo respuesta de Migraciones”, cuestionó la modelo.

John Kelvin tendrá que pagar 10 mil soles de reparación civil a Dalia Durán tras sentencia

Tras haber estado al rededor de 9 meses recluido en el penal de San Juan de Lurigancho tras haber sido denunciado por su ex pareja y madre de sus hijos Dalia Durán, el cantante John Kelvin fue sentenciado a 21 años de cárcel.

Como se recuerda John Kelvin fue acusado de violencia física y psicológica por parte de Dalia Durán lo que lo llevo a pasar sus días tras las rejas.

Dalia ya se había referido respecto a la situación del padre de sus hijos y afirmó que jamás lo odiaría pues compartió con el 13 años de su vida en los que lograron criar a sus pequeños hijos.

Ante la sentencia hecha pública el día de ayer Dalia Durán no ha brindado ningún tipo de declaración.