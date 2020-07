Compartir Facebook

La falta de trabajo por la crisis sanitaria ha hecho que esta mujer no pueda cumplir con el pago del préstamo a financiera que costeó la compra del taxi que se ha convertido en su herramienta de trabajo y sustento para vivir.

María Cruz Cabrera vive en Ate y decidió hacer pública la denuncia a través de Exitosa, en el que contó cuál es el terrible momento que viene atravesando por la falta de ingresos que tiene y que le impiden pagar a tiempo las cuotas del vehículo que compró con un préstamo a través de la financiera MAF PERÚ.

Cruz Cabrera es taxista y el auto que compró es el sustento y herramienta principal de trabajo, sin embargo la cuarentena le ha impedido realizar su trabajo con normalidad pero, según cuenta, la aseguradora le exige cumplir sus cuotas sin derecho a prórroga o congelación de pagos y eso no sucede, podría incluso perder el vehículo.

“Tengo dos niñas pequeñas que saco adelante todos los días con este vehículo y no es justo que por la pandemia la empresa MAF PERÚ no nos reconoce, quiere que cancelemos, sino nos requisan el carro. Apoyo por favor, que no es justo que nos quedemos sin carro, me falta poco para cancelar”, indica.

Cabe resaltar que, la mujer obtuvo este crédito hace dos y cuenta que solo le faltan 10 cuotas para que el carro pueda ser suyo. Agregó que“No hay forma de conseguir el dinero, no soy la única, somos muchos, tienen que comprendernos, no queremos pagar, no tenemos de donde, pongánse la mano al pecho”.

De esta forma, la madre de familia pide sus cuotas sean aplazadas para evitar el embargo de su taxi y que, en esta nueva normalidad, pueda recuperarse económicamente y así cumplir con su deuda pendiente.

Fuente: Exitosa