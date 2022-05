“No saben cómo decirle que se vaya a su casa”, Magaly se burla de Anthony por su paso por EEG

Compartir Facebook

La conductora habló del popular ‘Gatito Activador’ y se burló de su fallido paso por ‘Esto es Guerra’ quien no duró ni un mes a causa de una lesión en su pierna.

Como se sabe hace poco se celebró el Día de la Madre y Anthony Aranda se lució como si le hubiera regalado joyas caras a Melissa por su día, sin embargo, según usuarios la propia Melissa habría sido quien se compró las joyas y quiso dejar a su ‘Activador’ bien en sus redes.

Y es que a raíz de su salida de EEG se ha cuestionado los ingresos del bailarín pues no tendría un trabajo estable por lo que la ‘Urraca’ no dudó en mandarle su ‘chiquita’.

«No sabemos quién pagó (…) la vieron paseando con su bolsa y al día siguiente, era como que él bailarín le habría sorprendido con un regalo, hicieron toda la actuación y resulta que la gente que es aliada mandaron fotos de ella comprando con el ‘Activador'», comenzó diciendo la conductora.

Es así que la conductora señaló que lo tienen paseando con su lesión en EEG pues al parecer ya no sumaría al programa.

«¿Le seguirán pagando si trabajara ahí en Esto es guerra? No sé, como le van a seguir pagando si no hace nada, si cada vez dicen que la lesión ya va a mejorar , como ya no lo quieren de vuelta y no saben cómo decirle que se vaya a su casa, ja,ja,ja», dijo muy sarcástica Medina.

«Hacemos lo que queremos», Anthony Aranda presume a Melissa en redes

El bailarín Anthony Aranda nuevamente está dando de qué hablar en redes sociales y es que después de este feriado largo que paso en la playa con Melissa se habría puesto bien romántico.

Melissa Paredes y Anthony Aranda pasaron juntos estos días feriados en una playa con la compañía de la familia del ex bailarín de Gisela y con la hija de Melissa.

A través de su cuenta de Instagram Anthony compartió historias de lo bonito que la pasó con Meli, al igual la ex conductora de Tv publicó un tierno video de ella junto a Aranda y su hija a las orillas de una fogata como si fueran una familia feliz.

Sin embargo, Anthony no quiso dejar pasar este fin de semana sin antes dedicarle una emotiva publicación a Melissa dejando atrás las críticas y malas vibras que siempre recibe su relación.

«Lo vivimos como queremos, nos reímos de lo que queremos, hacemos lo que queremos, y lo mejor de todo es que lo disfrutamos al máximo.

Y nos reímos de como algunos roncan y roncan y lo que no se dan cuenta es que se quedaron sin voz. Esto es nuestro», fueron las palabras de Anthony.