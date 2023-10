«No sabes escuchar»: Giacomo Bocchio explota contra Fiorella Cayo tras no seguir sus indicaciones

Durante el último episodio de ‘El Gran Chef Famosos’, el jurado Giacomo Bocchio tuvo un tenso momento con la participante Fiorella Cayo. Ante ello, este altercado no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes también opinaron al respecto. Todo se habría ocasionado luego de que la actriz evitara escuchar las indicaciones del jurado Giacomo Bocchio. Tras ello, se produjo el tenso momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Gian Piero Díaz habló sobre su salida de ‘Esto es Guerra’ y se refirió a Johana San Miguel ¿Qué le dijo?

Tenso momento entre Giacomo Bocchio y Fiorella Cayo

A lo largo de las 4 temporadas de ‘El Gran Chef Famosos’, el jurado Giacomo Bocchio ha demostrado que es muy riguroso en su trabajo. También, es muy meticuloso cuando enseña o brinda consejos de cocina. Sin embargo, no todos han acatado sus tips de la misma manera. Tal es el caso de Fiorella Cayo, con quien tuvo diferencias cuando se acercó a ayudarla.

“Fiorella, ¿Tú eres profesora? Y cuando tú le enseñas a un alumno te gusta que el alumno te contradiga, te refute, te interrogue, te pregunta o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando y entienda que esa es la indicación”, mencionó tratando de hacer entender a la participante sin conseguirlo. “Pero si me gusta que me diga que siente y que piensa”, refutó la actriz

“Te lo estoy diciendo, pero tú (no dejas de hablar) Bueno, no sabes escuchar Fiorella. No voy a seguir insistiendo contigo. Que la gente saque sus conclusiones en su casa”, finalizó Giacomo Bocchio.

Javier Masías elogia a sus compañeros del jurado

En otro momento, el reconocido jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Javier Masías, brindó una entrevista para Julio César Luna en su canal de YouTube. Ahí reveló detalles de lo que sucede detrás de la pantalla elogiando el desempeño de sus compañeros de trabajo Nelly Rosinelli y Giacomo Bocchio.

@julio.cesar.luna @Javier Masias nos habla sobre el rol que desempeña como el “Jurado Masias” dentro de @El Gran Chef Famosos Perú 🤭 ♬ sonido original – Julio Cesar Luna

«Giacomo por ejemplo es un gran cocinero. Pero, además es un apasionado de la técnica. Le vuela la cabeza eso y lo otro que le vuela la cabeza es la pedagogía de la cocina. Enseñar a cocinar. Entonces, creo que por eso está muy bien dado el título de Maestro Giacomo», dijo Javier Masías sobre su compañero.

«Y Nelly, es en efecto, esta señora maravillosa que sonríe y que en verdad todo el día se esta riendo. Y todo el día está viéndole el lado bueno a las cosas. Es efectivamente la mamá de los pericotitos y ella llega ahí por su carisma natural», fueron las palabras del jurado para su compañera.