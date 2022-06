“No saldría con alguien que tenga hijos”, Gian Marco se confiesa sobre sus gustos

Compartir Facebook

El cantante confesó sus preferencias en mujeres ahora que se encuentra soltero y afirmó que no saldría con alguien que tiene hijos.

Como ya se sabe Gian Marco se encuentra soltero desde hace ya dos años, pues recientemente se reveló que el artista ya no tenía una relación sentimental con su esposa y madre de sus 3 hijos con quien tuvo más de 25 años juntos.

Gian Marco habló en exclusiva para el programa de Verónica Linares y reveló detalles de su vida privada nunca antes expuestas en redes o tv.

“Estoy solito, tranquilo, en mi chamba (…) Hay que aprender a estar solo, hay gente que no sabe estar sola. No soy de salir mucho; entonces, mi vínculo social es muy reducido (…). El día que llegue alguien voy a ser muy feliz, no en anunciarlo”, dijo el artista.

Descarta involucrarse con mujeres que tengan hijos

Por otro lado, el cantante fue consultado sobre su actual situación sentimental y si es que está en sus planes conocer a mujeres a lo que Gian Marco no dudó en responder y descartar algunas posibilidades.

“No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y me pasa algo. ¿Si saldría con alguien? no sé porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos… es algo que tengo en mi cabeza (…) Ya tengo hijos”, dijo.

Además, recalcó que no busca ser suggar daddy de nadie ya que se considera una persona joven con todas las posibilidades de encontrar el amor y que no le importaría que esta mujer tenga hasta 20 años menos que el.

“Te amo también mi Fer”: Gian Marco y el tierno mensaje a su futura nuera

Gian Marco declaró hace algunos días que está más que feliz con la relación que mantiene su hija Nicole con la fotógrafa en México, Fernanda Piña.

En esta oportunidad, el cantante peruano publicó una fotografía en el que muestra con su primogénita. En la misma publicación llena de elogios a su hija, pero lejos de olvidarse de Fernanda, también le envió un cariño mensaje.

“Ella❤️ Su mirada, sus abrazos, su mano en la mía… Me conversa y en cada palabra suya aprendo más de la vida y ella de las mías. Tenemos la misma luna🙏🏼✨ Te amo China de mi alma. Orgulloso de todo lo que estás logrando”, escribió Gian Marco a su hija.