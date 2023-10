«No salíamos por Magaly»: Giuliana Rengifo reveló detalles sobre su amorío con Alfredo Zambrano

En una reciente entrevista, Giuliana Rengifo reveló detalles sobre su romance con Alfredo Zambrano, actual pareja de Magaly Medina. Ante ello, la cumbiambera mencionó que fue bastante engreída duranta so amorío. Incluso, detalló que Ney Guerrero estaba enterado de esta relación. Sin embargo, no llegó a más debido a que ambos tenían propósitos diferentes. Recordemos que Magaly Medina se separó de Zambrano hace 8 años, tiempo en donde él habría empezado a cortejar a Rengifo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Desafiando a la muerte”: Johnny Orosco vuelve a la vida para cantar junto a su hijo Deyvis Orosco

El amorío de Giuliana Rengifo y Alfredo Zambrano

La cumbiambera Giuliana Rengifo volvió a pronunciarse sobre el romance que tuvo con el notario Alfredo Zambrano, quien es el actual esposo de Magaly Medina. A través de una entrevista para ‘Café con la Chevez’, ella reveló detalles sobre esta relación sentimental recalcando que la engrieron mucho. Incluso, sostuvo que Ney Guerrero estaba enterado de todo.

Sin embargo, dejó en claro que respeta a la conductora Magaly Medina por la trayectoria que tiene en la televisión. Aún así, no se guardó los detalles sobre el amorío que tuvo en el pasado con el esposo de la ‘Urraca’. «Hace ocho años, el señor me empieza a cortejar, él estaba solo que se hayan peleado, distanciado, eso es permitido y hasta la señora salió a decir que así fue. Yo no me metí en una relación, yo certifiqué tipo notaria que él estuviera realmente solo», dijo en un principio.

«Yo conocí a la gente de su casa, su casa, yo cercioraba que no haya nada de ella porque si me estaba mintiendo, yo salía y lo fregaba en una, pero no, no pasó a mí. Fueron algunos meses que él estuvo solo, yo también sola, a insistencia de él”, contó.

«Pasamos momentos bonitos, agradables, no llegó a más porque quizá el señor tenía otros propósitos. Yo también tuve otros propósitos, me fui 45 días a Estados Unidos y estando allá dije ‘creo que mejor lo dejamos ahí’. Ya no me gustó nada, pero quedamos como amigo (…) Esa era la primordial razón por la cual el señor ni yo decidimos salir a algo público porque él la conoce más (Magaly) que yo y sabía que no podría ser tan público al principio», sostuvo Giuliana Rengifo sobre los motivos por los que no salían en público.

También te puede interesar leer: “Hay que ser desgraciada para lucrar con la desgracia ajena”: Mariella Zanetti fulmina a Magaly Medina

Magaly Medina respondió críticas

Por su parte, Magaly Medina respondió a las críticas y rumores sobre la supuesta infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano y al cual ella habría perdonado. Cabe resaltar que la ‘Urraca’ se ha ganado muchos enemigos en el medio, pues a lo largo de su trayectoria los ampays que ha publicado han generado una ola de críticas. Sin embargo, ella siempre ha mantenido la postura de que se habla con pruebas. Por este motivo, no se quedó callada y salió a aclarar este tema.

«Si mi marido me hubiera sido infiel en mi época de casada que alguien venga y me muestre fotos o pruebas. No tengo ningún problema y creo que la primera cosa que mi marido haga me lo van a traer acá. Ya me mandan todas las fotos por el chismefono en cada restaurant que está. Yo sé en cada restaurant que está mi marido, no se preocupen y con quien está me lo mandan. Imagínense el día que lo encuentren con una mujer, me lo van a mandar», dijo la conductora.

Cabe resaltar que muchos sostienen que Alfredo Zambrano le fue infiel a Magaly Medina con Giuliana Rengifo. Sin embargo, la propia cumbiambera aclaró ese tema.