«No se cuánto más pueda aguantar», dice Dalia Durán en Año Nuevo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex pareja de John Kelvin ofreció un mensaje por Año Nuevo y recordó todo lo que dejó en el 2021 el cual la marcó de por vida.

El último día del año la cubana usó sus redes para reconocer todos sus aciertos y desaciertos por lo que no dudó en explayarse en un mensaje el cual fue aplaudido y criticado por algunos usuarios.

“Este año me enseñó a no planear tanto la vida. He librado batallas de las que cualquiera no se levanta y aquí estoy, recuerdo cada segundo desde que tengo 3 años de edad y sí que no ha sido fácil”, se lee en la última publicación de la presentadora cubana.

Y como era de esperarse Dalia también mencionó lo que le tocó vivir con John Kelvin a quien denunció por agresión física, psicológica y sexual, denuncias que lo llevaron a pasar sus días en el penal de Lurigancho desde hace ya poco más de 6 meses.

“A veces no sé cuánto más pueda aguantar, pero miro a mi alrededor y están ahí, con esa mirada llena de amor y abrazos que no se detienen, mis hijos, y digo no puedo ser egoísta porque los amo tanto como para dejarme vencer, solo Dios dirá”, concluyó.

Como se recuerda Dalia fue duramente criticada por querer tener la intención de sacar de prisión al padre de sus hijos después de todo el maltrato al que fue expuesta.

“Fue un momento de angustia, viendo llorar a mis pequeños. Me partió el alma. Soy una mamá leona, por ellos todo. Mis hijos me necesitan y nadie verá por ellos, solo yo. No espero nada (sobre su libertad), la justicia será quien decida su destino, no tengo injerencia en ese aspecto”, apuntó.

Dalia Durán revela querer regresar con Andrés Hurtado: “Me gustaría trabajar con él”

La cubana se animó a revelar que le gustaría trabajar nuevamente con Andrés Hurtado, pues fue uno de los que más la apoyó tras la denuncia a John Kelvin.

La cubana expresó que Andrés Hurtado fue una de las personas que más lo apoyó cuando ella denunció a John Kelvin. Es por eso que, le gustaría compartir con él nuevamente en el programa sabatino tras el fin de su contrato.

Mira también: Reguetonera Karol G muestra el piercing que se hizo en su seno y se vuelve viral

“(Andrés Hurtado) Es una persona a la que le tengo que agradecer mucho, sobre todo porque me apoyó en los peores momentos de mi vida. Acá lo cierto es que mi contrato terminó el 18 de diciembre y listo”, dijo Dalia para dejar en claro que no la echaron del programa.

“Andrés es un hombre inteligente y sé que entendió cada una de mis palabras. Me gustaría volver a trabajar con él, no le corro a nada, para llevarles el pan a mis hijos hasta vendería emoliente”, agregó la cubana.