«No se llevan bien» Ducelia Echevarría afirma que enemistad entre Katia Palma y Johanna San miguel no es armada

Ante la enemistad pública entre Johanna San Miguel y Katia Palma, algunos usuarios consideran que no se trata más que de un problema armado. Sin embargo, Ducelia Echevarría reveló detalles de las diferencias entre ambas y sostuvo que todo lo que pasa detrás de cámaras es real. Recordemos que tanto San Miguel como Palma mantenían una buena amistad cuando estuvieron en «Yo Soy». No obstante, en junio de este año la «chata» confirmó que habría un problema entre ambas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Ducelia Echevarría cuestiona el futuro de Luciana Fuster y Patricio Parodi: “Una relación a distancia no funciona”

Lo que dijo Ducelia Echevarría

La llegada de Katia Palma a «Esto es Guerra» ha generado un poco más de rating en el programa. Ante ello, algunos usuarios consideran que el problema mediático entre Palma y Johanna San Miguel sería para generar más audiencia. No obstante, Ducelia Echevarría aclaró este tema y sostuvo que entre ambas sí existe una enemistad. En el podcast «En Portada», la exchica reality afirmó que ella fue testigo de la tensión que existe entre ambas figuras públicas. De esta manera confirmó que la pelea no es “orquestada” por la producción del programa.

“Sí es real. Yo tuve la oportunidad de estar en el mismo set con las dos y si sentía que no se llevaban bien. Creo que ella está fastidiada (por la llegada de Katia Palma)”, expresó la modelo y excompetidora de «Esto es Guerra».

“Entre ellas había una rivalidad porque habían sido jurado en un programa de Latina. Toda la gente, tras bastidores, sabían que tenían una pésima relación como compañeras de trabajo (…) Es real, lo sé porque me lo han contado. No se soportan mutuamente”, añadió Tilsa Lozano, quien conduce el podcast.

También te puede interesar leer: Tilsa Lozano explica su delicado tratamiento tras sufrir quemadura en “El Gran Chef Famosos” ¿Qué dijo?

El enfrentamiento entre Johanna San Miguel y Katia Palma

Hace pocos meses su conoció que Johanna San Miguel tiene una enemistad con Katia Palma. Sin embargo, no se conocían los motivos. Incluso, luego de la salida momentánea de la conductora de Esto es Guerra para el ingreso de la actriz Palma al reality, se levantó la polémica por las declaraciones de la «chata». Ella contó algunos detalles de los motivos por los que habría surgido esta enemistad. Por tal razón, la versión de Ducelia Echevarría confirmaría el problema entre ambas figuras públicas.

@bejapy21 JOHANNA SAN MIGUEL vuelve y agradece la conducción de KATIA PALMA ♬ Tension Drama Music – PPM

“No me trató de lo mejor cuando estuve en Latina TV. No tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda, no me sentí bien. Creo que cuando una persona llega a un lugar, hay que darle un espacio para que se sienta bien. En su caso no fue así. Maricarmen sí, Christian sí, los demás sí, pero ella no”, manifestó Johanna San Miguel.