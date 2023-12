«No sé nada de eso»: Jonathan Maicelo rompió su silencio y niega agresiones contra Samantha Batallanos

¡No sabe nada! Jonathan Maicelo afirmó que él y Samantha Batallanos están en buen estado, a pesar de la denuncia de la modelo sobre un incidente grave de violencia física y psicológica en un taxi. No obstante, el boxeador declaró que no había transcurrido de manera positiva. Ante ello, el boxeador rompió su silencio y sostuvo que no sabe de lo que se le acusa. Incluso, mencionó que deberían de hablar con la modelo para saber más al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jonathan Maicelo niega agresiones físicas

El boxeador Jonathan Maicelo fue consultado sobre la reciente denuncia que realizó Samantha Batallanos contra él. Ante ello, aseguró que tanto él como Samantha Batallanos se encuentran bien, aunque la modelo haya presentado una denuncia sobre un incidente grave de violencia física y psicológica. Sin embargo, el boxeador ha negado todas las acusaciones a pesar de las pruebas presentadas por la modelo. Esta noticia toma por sorpresa a los internautas, pues hace pocos días ambos presumían su relación en redes sociales.

Por tal motivo, durante la más reciente transmisión del programa América Hoy, Jonathan Maicelo rompió su silencio y habló sobre las reciente denuncias en su contra. Él aseguró que no sabe nada al respecto y dejó a entender que las agresiones serían falsas. Sin embargo, las pruebas presentadas por Samantha Batallanos muestran algo totalmente distinto. «No, no sé qué me están hablando. No no, tienen que rebuscar buen ahí, pero eso es falso. Yo siempre estoy tranquilo», sostuvo el boxeador.

«Sí, siempre discutimos como pareja, pero nada más. No, no, tienen que hablar con ella, yo la verdad no sé nada de eso», agregó negando las acusaciones de la modelo.

Samantha Batallanos presenta denuncia contra el boxeador

La presentación oficial de la denuncia tuvo lugar alrededor de las 2:30 horas del 8 de diciembre en la oficina de familia de la comisaría mencionada. En su declaración, la Samantha Batallanos describió que fue objeto de agresión por parte de Maicelo el 7 de diciembre a las 14:00 horas, en las cercanías de un restobar que pertenece al boxeador Jonathan Maicelo

«En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas”, se puede leer en el parte policial.