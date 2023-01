«No sé si se habrá vendido ella», Robotín hace broma pesada a Robotina

Compartir Facebook

Robotín una vez más hizo de las suyas y es que esta vez le hizo una broma pesada a Karelys Molina conocida como Robotina.

El comediante fue invitado al programa de entrevistas de YouTube de ‘Chiquiwilo’ donde contó detalles de cómo conoció a Robotina.

Según Alan Castillo afirmó que conoció a Karelys vendiendo arepas y tenía más de cuatro años ensayando para imitar a robots.

Sin embargo, todo iba muy bien hasta que Robotín quiso hacer una broma pesada con el pasado de Robotina, disgustando a Karelys por sus insinuaciones.

“No vende arepas, ha vendido su arte, no sé si se habrá vendido ella, con las arepas, me entiendes”, dijo Robotín.

Además, el comediante reveló que Karelys no era la primera mujer venezolana con quién salía, pero desde que la conoció ya no puede conocerá más personas por los celos excesivos de la jovencita según Robotín.

“Sí he salido con venezolanas, pero no hemos tenido relación, pero tenían buena arepa, pero salimos nomás como amigos… “Desde que conozco a ella, su toxicidad no me deja conocer a nadie más”, finalizó Robotín.