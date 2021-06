¡Lo dejaron en visto! Ingeniero bailarín ‘choteado’ por Melody

Compartir Facebook

Otra vez lo chotearon al ingeniero bailarín y es que la popular cantante española Melody sería la causante de su desilusión.

Otro personaje de la televisión que le hace un desplante solo para tomarse una foto. Aparte de Vania Bludau que también lo ‘choteo’ Melody se ‘hizo la loca’ cuando le pidió una fotito.

“Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era ‘El Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más, (…) Sentadita, no dijo nada, me pareció sorprendente su actitud pero dije de repente porque estoy sin uniforme no me reconoció”, dijo Yeiner Pinedo más conocido como el ingeniero bailarín.

Al ser rechazado pensó que tal fue por su ropa, ya que sin su uniforme del personaje la gente no lo reconoce y probo suerte nuevamente con la cantnate española.

«Me choteó, al día siguiente dije que mejor voy a pedirle una foto, entonces ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto”, dijo apenado el bailarín.

No volverá a bailar

El desplante lo dejó muy triste y apenado porque recordaba a una Melody carismática, humilde y buena gente con las personas que se acercaban a ella, sin pensar que era todo lo contrario en persona y más aun con alguien que bailó a más no poder su éxito «No sé».

Por ello, el ingeniero bailarín tomó la decisión de ya no volver a mover un pie con las canciones de Melody pues no lo merece por no haber sido humilde y sencilla con el.

«No sé cómo será con otras personas, entonces dije ni más bailo su canción, la canción que ella saque, no. Soy agradecido con las personas que son agradecidos conmigo”, finalizó Yeiner.