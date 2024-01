¿No será más capitán? Jorge Fossati toma radical decisión respecto a Pedro Gallese: ¿qué dijo?

¡RADICAL! La era Jorge Fossati en la selección peruana comenzó ayer de manera oficial. El uruguayo fue presentado en una conferencia de prensa organizada en La Videna y no dudó en responder cada una de las preguntas de los medios de prensa. Una de las principales interrogantes partió acerca de la capitanía y el “Profe” no tuvo pelos en la lengua para brindar su versión sobre ello. ¿Le quitará la banda de capitán a Pedro Gallese?

A lo largo de los últimos años, la selección peruana ha tenido varios capitanes. Sin duda, el emblemático es Paolo Guerrero, quien comandó a la bicolor al mundial de Rusia 2018. Además del “Depredador”, Luis Advíncula, Renato Tapia, Pedro Gallese, entre otros, han llevado con orgullo la cinta de capitán de la blanquirroja.

Sin embargo, todo esto cambiaría con la llegada de Jorge Fossati. En Universitario, al entrenador uruguayo no le “tembló la mano” para quitarle la cinta de capitán a José Carvallo, y todo hace indicar que haría lo mismo en la selección peruana.

“El detalle del arquero, se que se estuvo especulando con eso, no tengo redes, pero te llegan algunas cosas. Tampoco hay que ir a Harvard, lo hice hace nueve meses (por José Carvallo), pueden deducir lo que haré acá. Que yo sepa hubo otros capitanes, no solo Pedro (Gallese)”, señaló Jorge Fossati.

Jorge Fossati, nuevo DT de la @SeleccionPeru 🇵🇪 se refirió a la capitanía y explicó que es poco probable que elija a un portero (en este caso Gallese), ya que el arquero🧤 deja un lugar donde nadie lo puede cubrir. "Si tomo la decisión que Pedro no sea el capitán, ya saben porque…

Además, explicó el principal motivo por el cual no le gusta tener a un arquero como capitán. El “Flaco” recordó su época como jugador y, al ser un arquero capitán, tenía que correr de un extremo a otro para poder reclamar. Esta, para él, es la principal desventaja de un arquero capitán.

“Yo fui arquero, también me tocó la responsabilidad de ser capitán. Entonces, se armaba un lío en el área rival y tenía que correr 70 metros para meterme al medio. (…) Dejas un lugar en el que nadie te puede cubrir. No es como que vaya otro jugador a reclamar porque al arquero nadie lo puede cubrir”, acotó.

Para evitar las especulaciones a futuro, Jorge Fossati también señaló que, de darse el caso de que le quite la cinta de capitán a Pedro Gallese, no se tratará de nada personal, sino de seguir firmemente las convicciones que él tiene.

“Si tomo la decisión de que Pedro (Gallese) no sea el capitán, ya saben por qué lo hago, no es nada personal”, aseveró el DT uruguayo, para luego agregar.

