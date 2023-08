¡No soportó! Alfredo Benavides toma radical decisión contra Gabriela Serpa por coqueteos con Renzo Spraggon

¡Lo sufre el “Niño Alfredito”! Se desarrolló un nuevo capítulo de “La Casa de Magaly”, el cual llegó cargado de emociones y sentimientos encontrados. Alfredo Benavides no pudo más y se mostró bastante incómodo con la presencia de Gabriela Serpa en el reality. Protagonizando varios coqueteos con Renzo Spraggon, “Gaby” logró sacarle “pica” a Alfredo Benavides, quien tomó una radical decisión contra ella.

Alfredo Benavides toma radical decisión

Pese a protagonizar una de las más entretenidas “historia de amor” hasta hace unas semanas, hoy eso parece haberse quedado en el olvido. Alfredo Benavides y Gabriela Serpa ni se miran en “La Casa de Magaly” y la incomodidad es evidente en ambos.

Desde el inicio del reality se notó la tensión entre ambos, ya que los dos protagonizaron la primera pelea. Todo comenzó cuando Benavides le preguntó a Serpa por los rumores que la vincularon con Aldo Miyashiro.

La molestia de la actriz cómica fue evidente y los ánimos se caldearon aún más cuando Fiorella Retiz “metió su cuchara”. Ante tanto alboroto y viendo el acercamiento entre su “amada” y el argentino Renzo Spraggon, Alfredo Benavides tomó una radical decisión contra Gabriela Serpa.

«¿A quién de la casa sacarías? ¿Quién te parece que está demás?», le consultaron al cómico nacional. Sin titubear, el artista aseguró que sacaría a Gabriela Serpa y expresó uno a uno cuales serían sus motivos.

«A Gaby (Serpa) porque no está preparada para un reality. En un reality, los que conocemos de televisión, sabemos de qué el momento en el que pisas la puerta de entrada estás expuesta a cualquier cosa que te puedan recordar, sacar en cara y que vas a tener no explotar, sino asumirlo, responder y aclarar, no pelear, insultar ni gritar, esa es la verdad», indicó Alfredo Benavides

Celoso por coqueteos

Además, en el avance del capítulo que se emitirá hoy en el programa de Magaly Medina, se ve al “Niño Alfredito” con el rostro visiblemente desencajado. Esto sucede mientras Gabriela Serpa, prácticamente al frente suyo, disfruta en la piscina junto a Renzo Spraggon.

Esto no habría sido del agrado del actor cómico, quien solo atina a mirar sin poder hacer nada. Magaly Medina no dudó en burlarse de la actitud de Alfredo Benavides, quien semanas atrás estuvo en coqueteos con Gabriela Serpa.

“Miren la cara de Alfredo (risas). Ahí está pues, tanto que decías que no querías nada con ella y ahora mírate. “La Casa de Magaly” se está poniendo cada vez más picante”, señaló la “Urraca”.