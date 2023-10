“No soy una mier**”: Jimmy Santy revela tenso momento con Javier Masías en “El gran chef famosos”

¡Lo contó todo! Jimmy Santy dio que hablar durante la segunda temporada de “El gran chef famosos”, pero no precisamente por sus dotes culinarios. Durante el repechaje, el artista nacional sorprendió al renunciar a la competencia, dejando en shock a más de uno. Luego reveló que habría sufrido malos tratos por parte de Javier Masías y en una reciente entrevista para un medio local, expuso cuál fue el tenso momento que vivió junto al jurado.

Jimmy Santy revela tenso momento con Javier Masías

Días después de su renuncia a la cocina de “El gran chef famosos”, Jimmy Santy posteó un extenso comunicado donde contó su verdad. El artista denunció favoritismos en el programa y acusó a Javier Masías de maltratarlo.

En una entrevista con un medio local, Jimmy Santy contó más detalles sobre su abrupta salida de “El gran chef famosos” y reveló detalles desconocidos de su mala relación con Javier Masías. El cantante contó que tuvo un fuerte intercambio de palabras con el jurado, a quien le expresó todo su malestar por lo que venía sucediendo.

“Sí, un día me aburrí. Le dije, ‘señor, yo le saludo con toda la humildad y usted, por favor, cuando me responda, míreme a los ojos, porque no soy una mie***, para que usted me trate así’, señaló Jimmy Santy.

Al respecto, indicó que Javier Masías se sorprendió con lo dicho y señaló admirarlo, algo que Jimmy Santy, claramente, no creyó. “Me respondió: “No, si yo lo admiro”. Le dije que no se haga: ‘Me está maltratando, no sé cuál es su problema’”, agregó Jimmy Santy.

Además, señaló que notó ciertas irregularidades e incluso nombró al “favorito” del programa. “Otra fue cuando todos cocinaban, todos recibían ayuda, a mí nadie. Especialmente a Antonio Pavón, querían que él ganará”, indicó.

Reacción de usuarios

Tras los polémicos comentarios que hizo el exparticipante del concurso de cocina, muchos usuarios en internet no dudaron en arremeter contra él.

La gran mayoría de estos usuarios parecen ser fanáticos del programa ‘El Gran Chef Famosos’, pues al ver sus publicaciones lo criticaron por presuntamente manchar el nombre del programa.

“No manche un programa porque Usted no pudo, eso lo hubiera dicho desde el principio. Siempre ponen las reglas del juego, no cree polémica por llamar la atención”, “Nada tiene que ver tu trayectoria musical o tu edad con que tengas que cocinar bien. Ya pues, No malogres tu imagen aún más porque ya nos dimos cuenta de tu piconería, cada vez que te juzgaban. Aprenda a perder señor”, fueron algunos de los comentarios.