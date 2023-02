«No te quieres», Magaly arremete contra Alejandra Baigorria

Compartir Facebook

La conductora de televisión arremetió contra Alejandra Baigorria por haber perdonado la ‘metida de pata’ de Said Palao.

Como se recuerda el exchico reality fue captado bailando de manera sugerente con una jovencita en un event ode musical.

El modelo fue visto agarrándola de la cintura y hablándole muy cerca al oído como si ya tuvieran confianzas.

A pesar de esas imágenes emitidas, la empresaria de Gamarra perdonó el bochornoso accionar de Palao y continuó con su relación como si nada pasara.

“No lo hubo (infidelidad) es un tema que yo sé cómo fueron realmente las cosas, hay un trasfondo de eso, del cual no voy a hablar, ni tocar. Tengo 34 años, he pasado por muchas relaciones, los ampays que la misma Magaly ha sacado, entonces, ya no soy tonta (…) Estoy feliz, Said es un chico bueno, deberían darse la oportunidad de conocerlo”, dijo Ale Baigorria.

Por ello, Magaly Medina no dudó en arremeter contra la empresaria por haber continuado con Said.

«Tenía toda la cara dentro del cuello (de la chica), parecía vampiro, bien agarrado de la cintura. Eso no es un chape, no están en un hotel, pero eso es una falta de respeto a la novia, no ven a decir que eso es disculpable”, comentó en un inicio.

Además, la ‘Urraca’ afirmó que no hay justificación para las confianzas que tuvo Said con la jovencita.

“Alejandra, eres una perdonavidas y siempre lo has sido, lo has sido a lo largo de tus relaciones. Para mí, eso es un indicador de una falta de respeto, yo llego de viaje y lo termino porque me está faltando el respeto (…) Ay Alejandra, ¿cuál es el trasfondo?, le hicieron el cuentazo y Said con su cara de ‘yo no mato a una mosca’, Said con su cara de tonto, pero bueno, siempre van a haber mujeres ‘perdonavidas’, mujeres que aceptan todas las excusas, siempre van a haber mujeres que las explicaciones no les cuadran, pero que quieren creer”, finalizó Magaly.