¡NO TEME AMPAYS! Jean Paul aseguró que jamás sería infiel

Tras la ola de infidelidades en Chollywood, el cantante Jean Paul Santa María reveló que lleva 7 años de relación con su esposa, la modelo Romina Gachoy; y aseguró que jamás le sería infiel porque es “el amor de su vida”.

“Magaly Medina salió a hacer lo que sabe, lo que la llevó a la cima. El que no la debe no la teme. Tengo 7 años de relación, donde hemos pasado muchas cosas y lo importante es que día a día cultives tu matrimonio con amor, con detalles y cosas bonitas”, dijo el integrante de la orquesta Candela.

-Yaco Eskenazi dijo que no sale a la calle para no caer en la tentación…

En mi caso, yo tengo un mujerón y no necesito ver a ningún lado. Con la esposa que tengo estoy bien y conforme.

-No caes en las tentaciones…

Mi esposa para mí es hermosa e inteligente, es una chica de su casa. Me acepta tal y como soy, con mis cosas buenas y mis problemas. Romina ha sabido caminar en los momentos difíciles, cuando algunas personas me dieron la espalda, son cosas que uno no puede dejar de lado. Ella tiene todo de mí, respeto y amor. La gente que me conoce sabe que cuido mi hogar.

-¿Romina es el amor de tu vida?

Por supuesto, es una decisión de todos los días. El matrimonio es como un negocio si no lo atiendes, es caída. Lo mismo un matrimonio, si tu matrimonio no lo cultivas es algo que no va a durar. Tenemos diferencias, pero de eso se aprende.

-¿Planes de agrandar la familia?

Obvio que queremos, pero sería irresponsable. Ahora buscamos crecer económicamente. (J. Aspilcueta)