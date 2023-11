«¿No tiene micro, no?» La sorprendente reacción de Nicola Porcella al recibir un regalo de una fanática

El querido Nicola Porcella se ha ganado el cariño de muchas personas alrededor del mundo. Luego de su éxito en México, el capitán histórico no deja de recibir presentes y elogios de todas sus fanáticas. Ante ello, una de sus seguidoras sorprendió al exchico reality dándole un tierno peluche. Sin embargo, la reacción de Nicola Porcella no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicola Porcella y su peculiar reacción al recibir un regalo

No hay duda en que el capitán histórico es querido en muchos lugares de Latinoamérica. Ante ello, no deja de recibir regalos y elogios de sus fanáticas, quienes lo siguen desde los inicios de su carrera. Por ello, recientemente una fan sorprendió al exchico reality dándole un peluche. No obstante, Nicola Porcella sorprendió a muchos con la reacción que tuvo, la cual no pasó desapercibida por los usuarios en redes.

«¿No tiene micro, no?», respondió al recibir un árbol de navidad de peluche de una fanática. Ante ello, muchos usuarios en redes sociales sostuvieron que el capitán histórico habría recibido regalos que tenían micrófonos ocultos. No obstante, no se ha confirmado nada al respecto.

Conductores de EEG subestimaron al capitán histórico

A través de la plataforma TikTok, muchos internautas cuestionaron a los conductores de EEG, en especial a Johanna San Miguel, pues subestimaron a Nicola Porcella. El contexto fue cuando el capitán histórico tomó la decisión de viajar a México para buscar nuevas oportunidades. No obstante, él no recibió el apoyo ni el respaldo necesario por algunos compañeros de trabajo como lo son los conductores del reality de competencia.

En tal sentido, los conductores de EEG tuvieron sarcásticos comentarios contra Nicola Porcella cuando él había tomado la decisión de viajar a México. «Esto es Guerra México it’s over. Ya no estás, se acabó Nicola Porcella. ¿Qué vas a hacer allá? Se va a ir a Esto es Guerra Puerto Rico, luego a Colombia y luego vendrá acá», comentaron Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel en una oportunidad sobre el ex guerrero. Sin embargo, los internautas resaltaron que Rafael Cardozo fue su amigo incondicional y quien le dio todo su apoyo desde un principio.