«No todas somos iguales»: Leslie Moscoso se defiende de las críticas de usuarios por la denuncia a su expareja

Leslie Moscoso ha respondido a las críticas y comentarios generados por la denuncia que presentó recientemente contra su exesposo por conducta inapropiada hacia su hija desde los 14 años. Ella no dudó en responder a quienes la critican por cómo está afrontando esta difícil etapa. Además, sostuvo que la denuncia la presentó su hija y no ella como algunos internautas señalan en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La denuncia contra José Cortez

Recordando lo sucedido, Leslie Moscoso presentó una denuncia contra José Cortez por el delito de tocamientos indebidos hacia su hija menor. De acuerdo con el informe policial, Moscoso detalla cómo se percató de esta lamentable situación, ya que su hija le comunicó que fue consciente de estos hechos mientras estaba dormida. Ante ello, la actriz cómica reveló que fue su hija quien decidió imponer la denuncia por tocamientos indebidos y contó su amarga experiencia.

“Yo estaba durmiendo en el cuarto de mi mamá y yo despierto cuando siento que me toca (…) Trató de bajarme el pantalón, le saqué el brazo y me fui atemorizada a mi dormitorio”, sostuvo la hija de Leslie Moscoso. Además, la actriz cómica contó que se encuentra bastante afectada por los acontecimientos recientes en su vida. Incluso, su expareja Luis Sánchez le mostró su total respaldo.

Leslie Moscoso se defiende de las críticas

Por otro lado, en las plataformas de redes sociales, algunos críticos han expresado dudas acerca de la elección de Leslie Moscoso. La crítica principal radica en que la acción de la actriz cómica en divulgar la denuncia. Sin embargo, Leslie Moscoso compartió que la denuncia no fue presentada por ella, sino por su hija. Ante ello, estas afirmaciones tomaron por sorpresa a los internautas en las redes.

“Yo sabré como me desfogó de este sentimiento que tengo ahorita. No todas somos iguales. Yo lo único que quiero en estos momentos es que avance este proceso y que la denuncia no la puse yo, sino que la puso mi hija”, señaló la popular actriz cómica a través de su cuenta de TikTok. Cabe resaltar que luego de hacer público este amargo momento, ambas de encuentras sumamente afectadas. Por tal motivo, la expareja de Leslie Moscoso, Luis Sánchez, ha dejado en claro que las cuidará y apoyará a enfrentar esta situación.