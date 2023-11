«No todo es color de rosa»: Daniela Darcourt habla de su relación amorosa con Jeremy

Daniela Darcourt es una artista peruana que se encuentra nominada en Los Latin Grammy’s 2023. La cantante fue entrevistada en Miami y cuenta un poco sobre su trabajo del álbum ‘Catarsis’, además de su relación sentimental con su pareja Jeremy Montalva.

Daniela Darcourt en Miami

En el programa de Magaly Tv, realizaron una extensa entrevista a la salsera Daniela Darcourt. Ella cuenta muchas cosas profundas sobre su carrera como artista independiente, pues financia su propios proyectos musicales, entre muchas cosas más.

Faltan pocos días para la gala de Los Latin Grammy’s 2023, donde la peruana estará presente al ser nominada en la categoría a Mejor Álbum de Salsa. Se viene preparando en Miami en diferentes proyectos para seguir avanzando en la internacionalización de su música.

Habla de su relación con Jeremy Montalva

Uno de los detalles que reveló Daniela Darcourt en la entrevista, es sobre su relación sentimental con Jeremy Montalva. Se ha especulado que la pareja habría terminado su relación amorosa y fue consultada por la situación.

«¿Por qué son así? ¿Yo he puesto algo?. He decidido mantener muchísimo más privada mi vida personal. Lo único que voy a decir es que van a seguir viéndonos juntos, trabajamos juntos. Más allá de lo que pase o no pase en la relación creo que eso lo reservo para mí», dijo Daniela.

El reportero de Magaly, siguió insistiendo en conseguir una respuesta sobre su relación Jeremy y Daniela Darcourt aclara que no todo es bueno es una relación: «Somos muy buenos amigos, nos respetamos un montón y creo que el amor siempre ha estado y siempre va a estar. No todo es color de rosa en una relación».

Su deseo de convertirse en madre

Daniela Darcourt fue consultada por el ansiado hecho de convertirse en madre muy pronto. Si bien, actualmente viene trabajando arduamente en su carrera profesional, es un deseo que quiere cumplir.

La cantante cuenta las razones de este ansiado deseo de ser madre que la acompaña desde hace 11 años: «Es un tema como de saldar una cuenta a la niña que yo limité de jugar, limité de vivir ese proceso. Quiero vivir ese proceso de cerca y ver a mi hijo o hija crecer libre y feliz, como a mí me hubiera gustado serlo en algún momento».