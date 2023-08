¡No todo es felicidad! Brunella Horna hace desgarradora confesión sobre su embarazo

¡Sincera confesión! Brunella Horna anunció el día de ayer, por todo lo alto, que será mamá. Ella lució su avanzado estado de embarazo en “América Hoy” y sorprendió al revelar que tenía 6 meses de gestación. Sin embargo, en el programa de hoy, la rubia conductora se animó a dar mayores detalles sobre su estado, haciendo una desgarradora confesión que dejó en shock a sus compañeras de la conducción.

Brunella Horna hace desgarradora confesión

Durante la emisión del programa del lunes en “América Hoy”, Brunella Horna reveló que se demoró aproximadamente un año en ser madre. La exchica reality se sinceró y aseguró que por más que intentaba encargar, no se le daba.

Hoy dio mayores detalles sobre el complicado proceso que tuvo que pasar y anunció una terrible noticia en torno a su embarazo.

“Más o menos nos demoramos un año para que yo salga embarazada, lo intentábamos, pero no podía”, señaló en un primer momento “Bubu”.

“Hubo un momento el cual, para mí, fue como un baldazo de agua fría. Yo fui a un chequeo ginecológico, anual, como siempre lo hago y es ahí donde me sacan análisis de sangre y me dicen que yo no iba a poder ser mamá”, señaló Brunella Horna visiblemente emocionada.

Además, Janet Barboza comentó una infidencia. Hace unos meses, cuando una ginecóloga visitó el set de “América Hoy”, la esposa de Richard Acuña se acercó a hacerle algunas consultas, algo que fue corroborado por la propia Brunella Horna.

“Entré en una depresión horrible, la gente no lo sabía. Yo venía acá, sonriendo y todo, pero yo llegaba a mi casa a llorar. Porque, que a una mujer le digan eso, sobre todo joven. Yo con mis 25 años jamás imaginé que algo me podía pasar. Pero la luché y logramos conseguirlo”, añadió.

Mamá de un hombrecito

El momento de la revelación llegó y Sofía Franco, Janet Barboza, Ethel Pozo y la misma Brunella Horna estuvieron a la expectativa. “Giselo” hizo los honores y develó lo que tanto se estaba esperando.

“¡Es un hombrecito!», revelaron en «América Hoy». La emoción embargó a Brunella Horna, quien confesó que era lo que tanto estaba esperando.

«Uno como madre siempre sabe lo que quiere. Yo quería que salga sanito, pero muy en el fondo quería que sea un varoncito. Más que nada por mi hermanito. Estoy muy emocionada con mi embarazo», reveló Brunella Horna.