¡No va más! Javier Masías y su radical decisión sobre su futuro en “El gran chef famosos”: ¿qué pasó?

¡Hasta aquí nomás! “El gran chef famosos” cumplió hace algunas semanas 200 capítulos al aire entreteniendo a las familias peruanas. A lo largo de este tiempo, Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio no han tenido vacaciones y han degustado diversos platos y las críticas no se han hecho esperar. El primero en mención tomó una radical decisión respecto a su futuro en el reality de cocina y lo comunicó en el último programa, causando gran conmoción en sus seguidores y los “chefsitos”. ¿Qué pasó?

También puedes leer: ¡Lo devoraron! Josi Martínez revela ser víctima de extorsionadores: “Pueden filtrarse videos íntimos”

Javier Masías no va más en “El gran chef famosos”

A lo largo de los más de 200 capítulos de “El gran chef famosos”, Javier Masías en su rol de jurado ha sido eje fundamental del programa de cocina. Sin embargo, desde hoy, eso cambiará, ya que el último sábado el crítico gastronómico anunció una radical decisión sobre su futuro en el programa.

José Peláez fue el encargado de dar el pie de inicio a esta revelación y anunció que Javier Masías se va de “El gran chef famosos”. La noticia fue confirmada por Javier Masías, ante la tristeza de Mayra Goñi, Armando Machuca, Mauricio Mesones y Junior Silva.

También puedes leer: “18 años juntos mi amor”, María Pía Copello le dedica romántico mensaje a su esposo por su aniversario

Sin embargo, Javier Masías explicó que este alejamiento solo es temporal, ya que se tomará unas vacaciones luego de tantos programas al aire. Además, confesó sentirse triste por la eliminación y, aunque parezca difícil de creerlo, aseguró que extrañará a los participantes.

“No me gustaría que ninguno de estos participantes se vaya a su casa de manera definitiva. Mayra Goñi me recuerda a mi abuela, Junior Silva me hace recordar que uno realmente puede aprender de sus errores y superarse, Mauricio Mesones me hace bailar ante cualquier contingencia y este señor (Armando Machuca) me hacía reír y ahora me hace llorar cada vez que viene acá. Entonces, voy a estar muy triste en mis vacaciones, voy a llorar sobre los platos, no creo que la pase muy bien, la verdad”, confesó el jurado.

Sin mucha expectativa

Hace algunas semanas, previo a terminar el 2023, Javier Masías fue entrevistado por el “Flaco” Granda, donde reveló datos desconocidos sobre él. Asimismo, contó algunos pormenores de lo que fue el inicio de “El gran chef famosos” y sorprendió con sus declaraciones.

Pese al éxito que goza actualmente “El gran chef famosos”, Javier Masías confesó en una entrevista con el “Flaco” Granda, que en un inicio pensó que el programa solo duraría un mes. Además, señala que su vida dio un giro radical tras el estreno del programa de cocina.

«Yo de verdad pensé que íbamos a durar un mes. Dije va a ser exitoso (El gran chef: famosos), pero yo no había entendido el alcance de ese éxito”, señaló Javier Masías.

Asimismo, acotó que ahora muchos niños y personas de todas las edades lo conocen y reconocen su trabajo, lo cual es reconfortante para él. “Dije bueno, les gustará seguramente, pero no pensé que, por ejemplo, me iban a mandar tantas cartas los niños o que la gente me iba a detener en la calle, no siempre con cariño, pero siempre mostrándome entusiasmo. No sabía que mi vida iba a cambiar tanto», sentenció.